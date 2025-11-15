Khởi tố nhiều đối tượng tự đục xương của mình để chiếm đoạt bảo hiểm nhân thọ

TPO - Đối tượng Tạ Minh Châu (SN 1995, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũ) cấu kết với nhiều đối tượng tự đục xương, tự gây thương tích để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tạ Minh Châu.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị khởi tố, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nhiều đối tượng tự gây thương tích có tổ chức với thủ đoạn đặc biệt tinh vi nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Tạ Minh Châu (SN 1995, trú tại xã Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê; nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ). Châu lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y, am hiểu cấu tạo xương – khớp và nắm rõ cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các trường hợp gãy xương, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi được tổ chức chặt chẽ, vô nhân tính.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Châu trực tiếp vận động nhiều người dân mua bảo hiểm nhân thọ. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, đối tượng tổ chức “gây thương tích” cho chính người mua để tạo ra hồ sơ yêu cầu chi trả.

Thủ đoạn của Châu tiêm thuốc mê cho nạn nhân, sau đó sử dụng kim tiêm, búa đinh và các dụng cụ tác động trực tiếp, đục xương xương nhằm tạo nên những vết nứt, vỡ xương tương tự chấn thương trong tai nạn thật. Khi thương tích đã được tạo ra, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng tự dựng hiện trường giả như bị điện giật ngã hoặc trượt chân ngã suối để hợp thức hóa bệnh án.

Cơ quan Công an đánh giá đây là thủ đoạn tàn nhẫn, coi thường tính mạng và sức khỏe con người, đồng thời được tính toán kỹ lưỡng để gây tổn thương đúng vị trí có mức chi trả bảo hiểm cao, khiến doanh nghiệp bảo hiểm khó phát hiện sai phạm.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ Châu đã câu kết với nhiều đối tượng tại xã Cẩm Khê gồm: Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh…

Đây là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và chấp nhận để Châu gây thương tích nhằm chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã trục lợi hơn 6 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò từng người liên quan.