Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô tải cán chết bố vợ cũ

TPO - Do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ, đối tượng Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) đã điều khiển xe ô tô đâm, cán chết bố vợ cũ. Chỉ sau 2 giờ gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an lấy lời khai đối tượng Đoàn Văn Đại.

Sáng 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h15 ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu (TP Việt Trì). Ông Lê Quý Mão (SN 1963, trú tại phường Thanh Miếu) bị một xe ô tô tải đâm, chèn qua người, khiến ông Mão tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định người điều khiển xe ô tô BKS 20L-8641 đâm, chèn qua người ông Mão là Đoàn Văn Đại, con rể cũ của nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an đã thành lập nhiều tổ công tác chốt chặn, truy bắt đối tượng. Nhưng đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đến Công an phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H, nên khoảng 14h10 ngày 5/11, y điều khiển xe ô tô đâm, chèn qua người ông Mão, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đại lái xe bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Khi đi hết cao tốc, biết không thể trốn thoát, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên đầu thú.

Chiếc ô tô tải tang vật của vụ án.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội “Giết người”. Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.