Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân kể phút ô tô tải đâm liên hoàn loạt phương tiện ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải BKS Hà Nội di chuyển nhanh trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (Hà Nội) và đâm trúng nhiều ô tô, xe máy. Vụ việc khiến 1 cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

tai-nan-1.jpg
Xe máy bị ô tô tải đâm hư hỏng.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (Hà Nội), xảy ra vào tối 5/11, cơ quan chức năng TP Hà Nội đang xác minh làm rõ vụ việc.

Người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng gần 20h ngày 5/11, trong lúc ở nhà họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra phía ngoài ngõ 197 đường Hoàng Mai. Khi chạy ra, nhiều ô tô bị hư hỏng, xe máy bị va chạm đổ ra đường.

xe-tai-1.jpg
Xe tải bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Anh Trần Trọng Kiên – người dân sống trong ngõ 197 kể lại, vào thời điểm trên, khi anh vừa bước vào nhà thì ô tô tải BKS Hà Nội lao tới, va chạm với nhiều xe. Cú va chạm khiến 1 cô gái đang dắt xe máy ở gần đó bị thương ở chân.

Theo anh Kiên, ngõ 197 đường Hoàng Mai khá nhỏ và ít ô tô đi lại.

Một người dân khác cho biết thêm, xe ô tô tải còn làm vỡ gạch ngoài cửa và đèn trang trí ngoài hiên nhà.

Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

tai-nan.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Trên đường đi, xe này còn đâm vào cột điện ven đường làm hư hỏng. Tại khu vực đường Giải Phóng, trước Bệnh viện Bạch Mai, ô tô tải cũng va chạm với 1 xe máy làm 1 người bị thương.

va-cham-2150.jpg
Xe máy bị xe tải đâm trúng trên đường.

Được biết, xe tải này sau khi va chạm đã bỏ chạy qua nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Đến khoảng 20h cùng ngày, tài xế bỏ lại xe tải trong ngõ 785 Trương Định rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính tài xế.

Thanh Hà
#Vụ tai nạn ô tô tải liên hoàn #Tác động đến phương tiện giao thông Hà Nội #Hậu quả vụ va chạm trong ngõ 197 #Phản ứng của người dân trước tai nạn #Hành vi bỏ trốn của tài xế xe tải #Xác minh danh tính tài xế và nguyên nhân vụ việc #Ảnh hưởng của tai nạn đến khu vực quanh Bệnh viện Bạch Mai #Thiệt hại về tài sản và thương tích trong vụ tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục