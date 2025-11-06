Người dân kể phút ô tô tải đâm liên hoàn loạt phương tiện ở Hà Nội

TPO - Nhiều người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải BKS Hà Nội di chuyển nhanh trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (Hà Nội) và đâm trúng nhiều ô tô, xe máy. Vụ việc khiến 1 cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Xe máy bị ô tô tải đâm hư hỏng.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (Hà Nội), xảy ra vào tối 5/11, cơ quan chức năng TP Hà Nội đang xác minh làm rõ vụ việc.

Người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng gần 20h ngày 5/11, trong lúc ở nhà họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra phía ngoài ngõ 197 đường Hoàng Mai. Khi chạy ra, nhiều ô tô bị hư hỏng, xe máy bị va chạm đổ ra đường.

Xe tải bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Anh Trần Trọng Kiên – người dân sống trong ngõ 197 kể lại, vào thời điểm trên, khi anh vừa bước vào nhà thì ô tô tải BKS Hà Nội lao tới, va chạm với nhiều xe. Cú va chạm khiến 1 cô gái đang dắt xe máy ở gần đó bị thương ở chân.

Theo anh Kiên, ngõ 197 đường Hoàng Mai khá nhỏ và ít ô tô đi lại.

Một người dân khác cho biết thêm, xe ô tô tải còn làm vỡ gạch ngoài cửa và đèn trang trí ngoài hiên nhà.

Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Trên đường đi, xe này còn đâm vào cột điện ven đường làm hư hỏng. Tại khu vực đường Giải Phóng, trước Bệnh viện Bạch Mai, ô tô tải cũng va chạm với 1 xe máy làm 1 người bị thương.

Xe máy bị xe tải đâm trúng trên đường.

Được biết, xe tải này sau khi va chạm đã bỏ chạy qua nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Đến khoảng 20h cùng ngày, tài xế bỏ lại xe tải trong ngõ 785 Trương Định rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính tài xế.