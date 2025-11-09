Cho vay với lãi suất 185%/năm, 9 đối tượng bị khởi tố

TPO - Trong 10 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá, khởi tố 7 vụ án với 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với lãi suất từ 109%/năm đến 185%/năm.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến “tín dụng đen".

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Thống kê cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá, khởi tố 7 vụ án với 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với lãi suất từ 109%/năm đến 185%/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong xử lý vi phạm liên quan đến tín dụng đen, như: Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội; công tác tuyên truyền còn hạn chế...

Một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng bị công an tỉnh Thái Nguyên xử lý (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; công chức, viên chức và người lao động không tham gia, bao che hay tiếp tay cho các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, huy động vốn trái phép.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh từ hoạt động vay, đòi nợ tín dụng đen trong nhân dân; phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vay nặng lãi, nguy cơ cao phát sinh vi phạm pháp luật để thông tin, phối hợp với lực lượng công an xử lý, phòng ngừa tội phạm.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị ngân hàng Nhà nước khu vực 5 - Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ vay vốn theo hướng thuận tiện, minh bạch, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, xem xét giảm bớt thủ tục, phí, thời gian xử lý nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, TAND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, đặc biệt là những kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tài chính, cho vay, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.