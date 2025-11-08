Bắt nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi đến 528%/năm

TPO - Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage quảng cáo trên mạng xã hội. Người vay tiền phải trả lãi suất dao động từ 350% - 528%/năm.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (25 tuổi) và Nguyễn Công Thành (36 tuổi) cùng quê TP Hà Nội; Lê Văn Tiến (35 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), cả 3 đối tượng cùng tạm trú tại phường Trảng Dài; Bùi Văn Thái (30 tuổi) quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Trấn Biên); Vũ Văn Doanh (32 tuổi), Tạ Duy Chuân (35 tuổi) cả 2 đều quê tỉnh Ninh Bình tạm trú tại phường Tam Hiệp; Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 10/2025 Phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”,… chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Các đối tượng cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày, mỗi ngày trả giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay. Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng, trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất giao động từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Súng và tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Vũ Văn Doanh

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên. Tiến hành khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng. Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025 có hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng.