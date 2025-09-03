Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm đối tượng thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động tín dụng đen

Hữu Thành
TPO - Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với lãi suất từ 240% đến 644%/năm.

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

quyet-dinh-tam-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-doi-voi-pham-duy.png
Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy, SN 1992, trú tại phường Sơn Tây; Nguyễn Văn Dũng, SN 1966, trú xã Trần Phú; Trần Tuấn Vũ, SN 1990, trú phường Sơn Tây; Phan Việt Trung, SN 1992, trú phường Sơn Tây (thành phố Hà Nội) và Dương Hữu Phúc, SN 1987, trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở 07/6 Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), tổ công tác phát hiện tại tủ đựng đồ trong phòng ngủ có 9 viên nén hình tròn, màu hồng. Tổ công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, test nhanh ma túy đối với Trung và Vũ và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, các đối tượng chính của chuyên án là Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Thành
#cho vay nặng lãi #bắt giữ #Công an Quảng Trị #tàng trữ ma túy #tiền án tiền sự #Huế #Hà Nội #Lào Cai

