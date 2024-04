Bắt ổ nhóm trộm 2 tấn chó, dùng súng chống trả khi bị phát hiện

TPO - Nguyễn Văn Điều tuyển “đàn em có số má” rồi bao ăn, ở, cung cấp công cụ, xe mô tô gắn biển số giả để hành nghề. Quá trình thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát.

Sáng 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa phá thành công vụ án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, được tổ chức chuyên nghiệp do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện.

Bước đầu bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Điều (SN 1978, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Văn Duyệt (SN 2000) và Nguyễn Văn Cương (SN 1998) cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Tang vật thu giữ gồm 9 con chó tổng khối lượng 156kg, 1 xe mô tô, 1 súng bắn kích điện tự chế, 1 ná cao su, 5 bao xác rắn và nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Nguyễn Văn Điều tuyển “đàn em có số má” với nhiều tiền án, tiền sự, rồi bao ăn, ở. Điều còn cung cấp công cụ (kích điện, bao xác rắn, băng keo,…), xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên “hành nghề”. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ.

Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, từ tháng 12/2023 đến nay thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc, với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn.

Nguyễn Văn Duyệt từng có 3 tiền án và 1 tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”; “Cướp giật tài sản”. Nguyễn Văn Cương cũng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng.