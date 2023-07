Khởi tố, bắt giam nhóm trộm chó hung hãn ở Vĩnh Long

TPO - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đây là các đối tượng trộm chó, dùng hung khí đe dọa chủ nhà hôm 26/6, gồm: Nguyễn Tấn Diệt (37 tuổi), Trần Văn Toại (27 tuổi), cùng ngụ thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp); Hà Phong (22 tuổi), ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Hữu Lộc (32 tuổi), ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Theo kết quả điều tra, tối 26/6, cơ quan công an tiếp nhận thông tin tại ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ có 4 người đi trên 2 xe máy thực hiện hành vi bắt trộm chó. Khi bị chủ nhà phát hiện, nhóm đối tượng dùng hung khí đe dọa để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 30/6, Công an huyện Long Hồ đã xác định và mời 4 đối tượng trên làm việc. Bước đầu, 4 người này khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau chạy quanh các tuyến đường tìm chó thả rông để bắt đem bán. Đến khoảng 20 giờ 50 phút ngày 26/6, cả nhóm phát hiện 1 con chó thả rông ở khu vực ấp Phú Long, xã Phú Quới, huyện Long Hồ nên dùng dụng cụ tự chế để bắt. Chủ nhà phát hiện, định lao ra giành lại thì bị nhóm này dùng hung khí tự chế đe dọa rồi lên xe tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và sau đó đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố, sớm đưa ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật. Vĩnh Long: Đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản Cảnh Kỳ