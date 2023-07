Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn còn livestream cãi lý với công an

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, đề nghị xác minh, xử lý chủ tài khoản đăng tải clip trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 4/7, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 54 (đoạn qua phường Thành Phước, thị xã Bình Minh), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện xe mô tô biển số 84E1-324.56 do Lê Văn Khởi (SN 1987, ngụ thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển có dấu hiệu uống rượu bia khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Khởi không chấp hành mà ghé vào tiệm tạp hóa gần đó. Tổ tuần tra đến yêu cầu Khởi chấp hành việc đo nồng độ cồn, đồng thời xuất trình các loại giấy tờ có liên quan. Lúc này, Khởi không chấp hành và còn sử dụng điện thoại phát livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, cho rằng mình không sai, cãi lý với lực lượng chức năng. Thời điểm kiểm tra, Khởi chỉ xuất trình được căn cước công dân nên Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm đối với Lê Văn Khởi về các lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe. Cơ quan công an tỉnh đang tiến hành xác minh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tán phát video, bình luận xuyên tạc lực lượng công an làm nhiệm vụ trên mạng xã hội. Cảnh Kỳ