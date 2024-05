Thông tin mới về vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn ở Cà Mau

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc, và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý.

Liên quan vụ trộm két sắt nhà Phó bí thư Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ án.

Sau khởi tố vụ án, Công an huyện sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh khởi tố bị can, và xử lý theo thẩm quyền, do tổng giá trị tài sản vụ trộm trên 500 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ trộm két sắt, công an phát hiện xe máy Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi, cùng ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) sử dụng cũng là tài sản các đối tượng trộm cắp mà có.

Cũng trong quá trình truy bắt nghi phạm vụ trộm, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ một đối tượng khác đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã, và thêm đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 22/4, vợ chồng ông T.M.K. - Phó Bí thư Thị trấn Rạch Gốc vắng nhà cả ngày. Chiều cùng ngày, vợ ông K. về đã phát hiện cửa nhà bị phá, mất két sắt trong phòng ngủ, trong két có tiền và vàng trị giá khoảng 600 triệu đồng, nên trình báo công an.

Khi bị bắt, Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Khai với công an, cả hai cho biết đã dùng võng bọc két sắt lại để chở đi nơi khác phá và lấy tài sản. Tiền mặt trộm được, chúng dùng mua điện thoại, xe, đồng hồ, còn vàng chia gửi người thân cất giữ.