Bắt hai tên trộm xe máy lẫn hàng hóa của shipper ở TPHCM

TPO - Gần 1 tuần khẩn trương điều tra, các trinh sát vừa bắt giữ 2 thanh niên trộm xe máy lẫn hàng hóa của nam shipper ở TP Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vừa phối hợp các đơn vị liên quan truy xét, bắt giữ 2 thanh niên trộm xe máy cùng hàng hóa của tài xế giao hàng (shipper) xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh H.V.S. (34 tuổi, quê Vĩnh Long). Anh S. bị kẻ gian trộm xe máy và thùng hàng có hơn 80 đơn hàng đang chuẩn bị giao cho khách. Tổng trị giá các đơn hàng hơn 11 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét. Từ các chứng cứ thu thập và dữ liệu camera, các trinh sát lần theo dấu vết và bắt giữ được 2 nam thanh niên trộm tài sản của anh S..

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ 2 người khác là đồng bọn của 2 nam thanh niên trên. Danh tính các nghi can chưa được công bố để mở rộng điều tra các vụ án khác do nhóm này thực hiện.

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/4, anh H.V.S. để xe máy trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để vào quán cơm ăn trưa.

Ít phút sau, hai thanh niên đi chung xe máy tiếp cận, trộm chiếc xe cùng hàng hóa của anh S. rồi tẩu thoát. Anh S. phát hiện kẻ gian đang trộm xe nên hô hoán và cùng người dân chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.

Sự việc diễn ra trong khoảng 12 giây và được camera an ninh ghi lại. Theo anh S., thùng hàng có hơn 80 đơn hàng đang chuẩn bị giao cho khách với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.