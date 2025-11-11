Hơn 300.000 người lao động thi trực tuyến tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Được triển khai từ ngày 19/8 đến ngày 1/10, Cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024” do Tổng LĐLĐVN tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao giải Nhất tập thể cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - đơn vị có số người tham gia đông nhất và LĐLĐ tỉnh Lai Châu - đơn vị có tỷ lệ đoàn viên tham gia cao nhất.

Qua gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, người lao động. Cuộc thi đã được triển khai rộng khắp tại 51/51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, thu hút 353.511 đoàn viên, người lao động tham gia.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị đang phải tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ban tổ chức trao 34 giải cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi tổng kết và trao giải khi diễn ra vào ngày Pháp luật Việt Nam. Theo ông Hiểu, với tổ chức Công đoàn việc nắm vững pháp luật là rất quan trọng để thực hiện đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Còn người lao động cần hiểu rõ kiến thức pháp luật để có thể tự biết quyền lợi của bản thân bị vi phạm…

Ban tổ chức trao 34 giải cá nhân, 24 giải tập thể. Trong đó Giải nhất cá nhân được trao cho anh Nguyễn Phước Hưng, Công đoàn bộ phận Đài Tây Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Với những kết quả đó, Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024” hôm nay vừa là tổng kết một hoạt động, vừa để tôn vinh tinh thần học hỏi, ý thức trách nhiệm và sự gắn kết sâu sắc của hàng triệu đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và các chính sách an sinh xã hội, là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của Tổng LĐLĐVN trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống.