Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ công nhân TP Huế sau mưa lũ

Ngày 10/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Báo Tuổi Trẻ đã trao 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế và Liên đoàn Lao động TP Huế nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Nguyễn Đình Khang – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại lớn mà người dân và công nhân Huế phải gánh chịu. Ông chia sẻ, qua báo chí, bản thân không khỏi xót xa khi chứng kiến thành phố cổ kính chìm trong nước lũ nhiều ngày liền, nhiều khu dân cư và nhà xưởng bị ngập sâu, phương tiện và tài sản bị hư hại nặng nề.

Ông Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện báo Tuổi Trẻ trao 500 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế, Liên đoàn Lao động TP Huế - Ảnh: Lê Đình Hoàng.

“Tôi cảm phục tinh thần kiên cường của người dân Huế khi thấy họ cùng nhau ra đường dọn bùn đất, rác thải, khôi phục lại cuộc sống. Chúng tôi mong rằng với sự sẻ chia này, chính quyền và người dân Huế sẽ sớm ổn định, đưa thành phố xanh – sạch – sáng trở lại”, ông Khang nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, gửi lời cảm ơn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bạn đọc Tuổi Trẻ vì sự quan tâm, nghĩa tình dành cho mảnh đất cố đô. Ông cho biết đợt mưa lũ vừa qua là trận thiên tai lịch sử, có thời điểm nước sông Bồ vượt mức kỷ lục năm 1999, khiến 15 người chết và 1 người bị thương.

“Với nguồn hỗ trợ quý báu này, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến đúng đối tượng, giúp người lao động sớm vượt qua khó khăn,” ông Tài khẳng định.

Cũng trong ngày, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho công nhân Công ty TNHH MTV Victortex Huế (xã Quảng Điền) – khu vực chịu ngập sâu nhất trong đợt lũ. Tại đây, 60 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, được trao tận tay người lao động.

Buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo TP Huế đã đến thăm, thắp hương và trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Lê Lam ở phường Vỹ Dạ – có chồng không may thiệt mạng trong trận lũ. Đại diện đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên chị Lam cùng gia đình sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục công tác.

Chuyến đi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia của cả nước hướng về miền Trung sau thiên tai.