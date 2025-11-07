Khởi tố 2 đối tượng đánh người vì mâu thuẫn khi lùi xe

TPO - Ngày 7/11, Công an Đà Nẵng khởi tố hai người liên quan vụ gây rối trật tự, hành hung tại An Khê do mâu thuẫn lùi xe, gây ùn tắc và mất an ninh khu dân cư.

Ngày 7/11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Nhật Nam (1994, trú phường An Khê) về việc bị hai người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Qua điều tra, xác định Tươi và Khoa là hai đối tượng liên quan. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.

Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.