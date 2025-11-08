Khởi tố 32 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Huế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiến hành khởi tố 32 đối tượng liên quan vụ tụ tập mang hung khí, phóng xe gây náo loạn nhiều tuyến đường trong đêm. Trong số này, 15 bị can bị bắt tạm giam, 17 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 32 thanh thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 15 bị can bị bắt tạm giam, 17 bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

32 bị can bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác ở phường Hương Trà (TP Huế), tối 7/7/2025, Đặng Quốc Bảo Hưng (SN 2008, trú khu vực 3, phường Hương An, TP Huế) đã rủ 38 thanh thiếu niên khác đi tìm đánh đối thủ. Nhóm này sử dụng gần 20 xe máy, mỗi xe chở 2 - 3 người, mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, ống tuýp sắt.

Khi đến khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà) nhưng không gặp nhóm đối phương, cả nhóm quay đầu di chuyển về trung tâm TP Huế. Trên đường đi, khoảng 15 xe mô tô chạy ngược chiều đoạn vòng xuyến Hương Trà, sau đó tiếp tục dàn hàng, phóng nhanh, bóp còi inh ỏi trên tuyến Quốc lộ 1 gây náo loạn và hoang mang cho người dân hai bên đường. Đến gần 23h cùng ngày, nhóm này giải tán tại địa bàn phường Hương An, Huế.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP Huế phối hợp với công an các phường khẩn trương truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Huế điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Văn
