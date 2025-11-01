Gây rối trật tự công cộng, 2 người phụ nữ ở Quảng Trị bị khởi tố

TPO - Cản trở phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió, 2 người phụ nữ ở xã Đakrông tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thiện (SN 1978) và Hồ Thị Hương (SN 1998), cùng trú tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố Hồ Thị Thiện và Hồ Thị Hương về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 28/4, bà Hồ Thị Thiện và Hồ Thị Hương đã có hành vi cản trở xe vận chuyển thiết bị điện gió, la hét, gây mất trật tự công cộng, gây ách tắc giao thông đoạn qua thôn Klu, xã Đakrông.

Mặc dù được chính quyền và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng 2 người này vẫn không chấp hành, có hành vi chống đối, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

“Trước vụ việc này, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tụ tập, chặn đường, cản trở giao thông hoặc có hành vi kích động, chống đối lực lượng chức năng. Lúc có tranh chấp hoặc mâu thuẫn, cần bình tĩnh, báo cáo với chính quyền, công an xã để được hướng dẫn và giải quyết đúng quy định”, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo.