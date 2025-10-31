Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vỉa hè, lòng đường biến thành chợ

Thu Hiền

TPO - Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, họp chợ không chỉ gây mất mỹ quan, an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Video: Vỉa hè, lòng đường ‘biến’ thành chợ, giờ tan tầm là tắc cứng
tp-15.jpg
Tuyến đường Lê Hồng Sơn﻿ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) có chiều dài khoảng gần một km từ ngã tư giao nhau với đường Lê Huân đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Xuân Hương. Đây là “điểm nóng” về tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.
tp-10.jpg
tp-5.jpg
Từ khoảng 15h đến chiều tối, tại tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng tiểu thương tràn ra lòng đường, bày biện hàng hóa, thực phẩm để buôn bán. Tiểu thương căng ô dù, bày bán hàng hóa chật kín vỉa hè, lòng đường.
tp-1.jpg
Trước cổng chợ Vinh, hàng dài điểm bán hàng tự phát mọc lên vào mỗi buổi chiều nhưng không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Tình trạng lòng đường Lê Hồng Sơn bị biến thành chợ không những gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.
﻿tp-2.jpg
tp-9.jpg
Người và phương tiện luồn lách để di chuyển. Vào giờ cao điểm, khu vực này luôn trong tình trạng tắc cứng.
tp-8.jpg﻿
tp-13-3192.jpg﻿﻿
﻿tp-6.jpg﻿
tp-11.jpg﻿﻿
Khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn trên tuyến đường Lê Hồng Sơn.
tp-7.jpg
Theo lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, trước đây lãnh đạo thành phố Vinh cũ cũng đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân giải tỏa, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường Lê Hồng Sơn. Tuy nhiên từ thực tế cho thấy việc dẹp chợ tự phát như “bắt cóc bỏ dĩa”. Khi các lực lượng chức năng rời đi thì việc buôn bán, lấn chiếm lại tấp nập. Để giải quyết triệt để, đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền và ý thức của mỗi người dân.
Thu Hiền
#tắc đường #chợ vỉa hè #giao thông #tan tầm #đô thị #đường phố #Nghệ An

