Vỉa hè, lòng đường biến thành chợ

TPO - Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, họp chợ không chỉ gây mất mỹ quan, an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Từ khoảng 15h đến chiều tối, tại tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng tiểu thương tràn ra lòng đường, bày biện hàng hóa, thực phẩm để buôn bán. Tiểu thương căng ô dù, bày bán hàng hóa chật kín vỉa hè, lòng đường.
Tình trạng lòng đường Lê Hồng Sơn bị biến thành chợ không những gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.
Người và phương tiện luồn lách để di chuyển. Vào giờ cao điểm, khu vực này luôn trong tình trạng tắc cứng.
Khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn trên tuyến đường Lê Hồng Sơn.