Khởi tố 3 đối tượng gây rối, tát cán bộ tòa án ở Ninh Bình

TPO - Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, tại trụ sở TAND khu vực 4, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, một đối tượng có hành vi tát một cán bộ đang làm nhiệm vụ tại tòa án.

Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hòe (SN 1962); Nguyễn Văn Hải (SN 1992); Nguyễn Văn Quang (SN 1992), đều trú tại thôn 1 Xuân Tiến, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Các bị can liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 13/10, do không đồng ý với Bản án ngày 31/12/2019 của TAND huyện Yên Khánh (cũ), Hòe – Hải – Quang đã kéo đến trụ sở TAND khu vực 4, Ninh Bình, tại xóm 9, xã Phát Diệm, để khiếu nại, yêu cầu hủy bản án.

Tại đây, cán bộ Tòa án đã tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn thủ tục theo đúng quy định. Tuy nhiên, cả ba người không chấp hành mà liên tục lớn tiếng, chửi bới, gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, Công an xã Phát Diệm có mặt tại hiện trường để nhắc nhở, yêu cầu giữ trật tự. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục la hét, lăng mạ cán bộ Tòa án và lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Quang có lời lẽ đe dọa cán bộ Tòa án; Nguyễn Văn Hòe còn dùng tay tát vào mặt một cán bộ đang làm nhiệm vụ. Hải và Quang tiếp tục chửi bới, kích động, gây náo loạn trụ sở tòa án.

Trước tình hình trên, Công an xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình buộc phải yêu cầu các đối tượng dừng hành vi gây rối, lập biên bản và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng tại nơi cơ quan tư pháp đang thi hành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tòa án và an ninh trật tự địa bàn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.