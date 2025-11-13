Chuyên viên ngân hàng giả chữ ký khách hàng để giải ngân, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 12/11, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Dương Quang Mẫn (SN 1993, ngụ Đồng Nai, cựu Chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo hoàn trả cho ngân hàng 5 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Quang Mẫn tại phiên tòa ngày 12/11.

Ngoài hình phạt cho bị cáo Dương Quang Mẫn, HĐXX cho biết thêm, một số người liên quan do không biết nguồn gốc số tiền Dương Quang Mẫn chuyển vào tài khoản do phạm tội mà có nên không xem xét, xử lý hình sự đối với các cá nhân trên.

Đối với dấu hiệu sai phạm của các nhân viên ngân hàng liên quan trong việc cấp tín dụng để Dương Quang Mẫn có điều kiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định trưng cầu giám định, đề nghị NHNN giám định về những sai phạm và thiệt hại nhưng đến nay chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã có quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong vụ án để tiếp tục kiểm tra, xác minh theo thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 9/2021, Dương Quang Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng. Trong thời gian làm việc tại đây, Mẫn quen biết vợ chồng ông T.A.L. và bà T.T.. Ngày 12/12/2019, do có nhu cầu vay vốn kinh doanh, ông L. và bà T. ký hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng số tiền 3,5 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là nhà đất.

Hồ sơ cấp tín dụng do Mẫn giải quyết và đã được lãnh đạo phê duyệt. Ngày 21/9/2020, ông L. và bà T. ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng nêu trên, sửa đổi hạn mức tín dụng lên 5 tỷ đồng và chưa thực hiện giải ngân tiền vay.

Đến tháng 6/2021, do đang nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả và trong thời gian quản lý hồ sơ tín dụng, Mẫn biết được ông L., bà T. chưa giải ngân tiền vay. Bị can này đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của ông L. nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.

Mẫn đã liên hệ với bạn là V.N.H. nói H. cung cấp số tài khoản ngân hàng cho Mẫn để khách hàng giải ngân tiền, sau khi nhận được tiền thì chuyển lại cho Mẫn để gửi cho khách hàng. H. không nghi ngờ nên đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho Mẫn.

Sau khi có được thông tin tài khoản ngân hàng của H., Mẫn tự lập giấy nhận nợ, nội dung ông L. đề nghị giải ngân số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng nêu trên của H.; tự giả chữ ký, chữ viết họ tên L. trên giấy nhận nợ này rồi trình hồ sơ cho lãnh đạo ngân hàng xác nhận.

Sau đó, Mẫn đưa hồ sơ đã được duyệt cho bộ phận xử lý giao dịch tiến hành giải ngân số tiền nêu trên. Ngày 16/6/2021, H. nhận được số tiền 5 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng của Mẫn. Cùng ngày, sau khi nhận được tiền, Mẫn sử dụng toàn bộ để trả nợ cho nhiều người.