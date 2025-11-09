Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phê chuẩn khởi tố 35 đối tượng mang theo đinh ba hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/11, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 35 đối tượng trong vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh.

Trước đó, khu vực chân cầu vượt Ninh Khánh, thuộc phường Nếnh (Bắc Ninh) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả khiến Đàm Văn D (SN 2009, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đêm 11/10 rạng sáng 12/10/2025, tại khu vực gầm cầu vượt đường Vành đai 4, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau bằng xe mô tô.

thuc-nghiem.jpg
Thực nghiệm điều tra vụ án.

Nhóm “Lạng Giang” gồm 32 đối tượng, trong đó có Bùi Thế Long (SN 2006, trú thôn Quyết Tiến 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Lục Thế Hùng (SN 2005, trú thôn Sông Cùng, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), cùng 30 đối tượng khác đi trên 15 xe mô tô, mang theo tuýp sắt, đinh ba, vỏ chai bia.

Nhóm “Lục Nam” gồm 20 đối tượng, trong đó có Đàm Văn D và 19 người khác, đi trên 9 xe mô tô, mang theo kiếm, gậy, vỏ chai bia. Khi hai nhóm gặp nhau, cả hai lao vào ném vỏ chai, rượt đuổi và tấn công nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hùng điều khiển xe mô tô chở Long, mang theo gậy sắt gắn ba chĩa (đinh ba) dài khoảng 1,5m, đâm hai nhát về phía xe của Đàm Văn D, trong đó một nhát trúng vùng trán khiến D bị thương nặng.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #hỗn chiến #khởi tố #đinh ba #giết người #tử vong #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục