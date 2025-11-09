Phê chuẩn khởi tố 35 đối tượng mang theo đinh ba hỗn chiến khiến 1 người tử vong

TPO - Ngày 9/11, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 35 đối tượng trong vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh.

Trước đó, khu vực chân cầu vượt Ninh Khánh, thuộc phường Nếnh (Bắc Ninh) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả khiến Đàm Văn D (SN 2009, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đêm 11/10 rạng sáng 12/10/2025, tại khu vực gầm cầu vượt đường Vành đai 4, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau bằng xe mô tô.

Thực nghiệm điều tra vụ án.

Nhóm “Lạng Giang” gồm 32 đối tượng, trong đó có Bùi Thế Long (SN 2006, trú thôn Quyết Tiến 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Lục Thế Hùng (SN 2005, trú thôn Sông Cùng, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), cùng 30 đối tượng khác đi trên 15 xe mô tô, mang theo tuýp sắt, đinh ba, vỏ chai bia.

Nhóm “Lục Nam” gồm 20 đối tượng, trong đó có Đàm Văn D và 19 người khác, đi trên 9 xe mô tô, mang theo kiếm, gậy, vỏ chai bia. Khi hai nhóm gặp nhau, cả hai lao vào ném vỏ chai, rượt đuổi và tấn công nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hùng điều khiển xe mô tô chở Long, mang theo gậy sắt gắn ba chĩa (đinh ba) dài khoảng 1,5m, đâm hai nhát về phía xe của Đàm Văn D, trong đó một nhát trúng vùng trán khiến D bị thương nặng.