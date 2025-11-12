Khởi tố vụ án cầu Sông Lô: Dự án từng nhiều lần được thanh tra, thẩm định kỹ thuật

TPO - Dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô từng được Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ (nay là Sở Xây dựng) thẩm định kỹ thuật trước khi được đưa vào sử dụng và đã trải qua nhiều đợt thanh tra của các cơ quan chức năng nhằm kiểm soát quản lý ngân sách và sử dụng vốn nhà nước.

Phát hiện thêm dấu hiệu xuống cấp tại trụ T6 cầu Sông Lô

Theo tìm hiểu được biết, công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện như sau: Năm 2011, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra dự án. Nội dung thanh tra là trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện Luật Đấu thầu.

Năm 2014, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra dự án. Nội dung thanh tra là công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có kiểm tra chi tiết dự án này.

Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, trong đó có dự án này.

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện thanh tra dự án. Nội dung thanh tra là công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2017, trong đó có dự án này.

Trước khi đưa vào sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý đường bộ quản lý bảo trì, công trình cầu Sông Lô thuộc dự án xây dựng cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) Phú Thọ thẩm định.

Như báo Tiền Phong thông tin, dự án xây dựng cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô, huyện Đoan Hùng được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND năm 2008. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Thọ được giao làm chủ đầu tư (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ). Đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ.

Trong giai đoạn xây dựng cầu, Sở NN&PTNT Phú Thọ trải qua nhiều đời giám đốc gồm ông Nguyễn Đức Thiện (trước năm 2010 – 9/2012); ông Nguyễn Thủy Trọng (9/2012 – 9/2014); ông Nguyễn Thanh Hải (từ 1/10/2014 đến khi hoàn thành dự án).

Công tác tư vấn giám sát do liên danh Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn – Hầm (BRITEC) và Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam thực hiện. Đơn vị khảo sát lập dự án thiết kế kỹ thuật là Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ HECO.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp (UDIDECO) là nhà thầu chính, thi công gói thầu cầu trị giá khoảng 215 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tầng 22 tòa nhà Intracom (Hà Nội), người đại diện pháp luật hiện nay là bà Phan Thị Đức.

UDIDECO đăng ký doanh công ty cổ phần lần đầu ngày 22/8/2003, sau 24 lần thay đổi (lần gần nhất 18/8/2025), vốn điều lệ tăng lên 320 tỷ đồng, với 32 triệu cổ phần. Một số mốc đáng chú ý: Năm 2017, vốn điều lệ công ty này tăng từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, năm 2019, tăng từ 80 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Trong báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký kinh doanh mới nhất, ngày 18/8/2025, công ty có 3 cổ đông chính: Bà Phan Thị Đức, Tổng Giám đốc nắm giữ 40% số lượng cổ phần; hai cổ đông khác là ông Nguyễn Tiến Đức, bà Trần Thị Lý.

Trước đó, ngày 06/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra, thực nghiệm hiện trường trụ cầu Sông Lô trơ lõi sắt han gỉ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ báo chí phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại Cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.