Thông tin mới nhất về vụ cầu Sông Lô sau khởi tố vụ án

TPO - Lãnh đạo sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép hoen gỉ là do kỹ thuật thi công và chất lượng bê tông, không phải do mưa lũ. Lãnh đạo Sở này cũng cho biết, cầu sông Lô hoàn toàn có thể sửa chữa, không cần xây mới.

Công an Phú Thọ kiểm tra hiện trạng trụ cầu Sông Lô

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, qua kiểm tra, thẩm định một số vị trí cọc trụ T3, T6 cầu Sông Lô, cho thấy bản chất hư hỏng của các vị trí cọc giống nhau. Ông Lợi cho hay, cơ bản không có nguyên nhân khách quan, không có hiện tượng xói mòn, không xâm thực (cầu không ở cửa biển, không có hoá chất ảnh hưởng). Nguyên nhân hư hỏng hoàn toàn do quá trình tổ chức thi công, chất lượng bê tông.

Khẳng định này của ông Lợi đã bác bỏ quan điểm của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) - nhà thầu công trình này khi cho rằng cầu hư hỏng là do mưa lũ.

Ngoài ra, ông Lợi cho hay, các mẫu kiểm nghiệm ở phía trên như bệ, thân, trụ, nhịp, dầm cầu… vẫn ổn định. Vì thế, cơ quan chức năng xác định, chỉ sửa chữa cầu Sông Lô, không xây mới.

Trụ T6 cầu Sông Lô cũng bị hư hỏng, trơ lõi thép bên trong.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, dự kiến đầu tháng 12/2025 sẽ thực hiện sửa chữa ngay cho kịp hoàn thành trước mùa mưa theo yêu cầu của tỉnh. Phương án sửa chữa cũng được lên và thẩm tra nhưng không giao cho nhà thầu Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) thực hiện.

Nguồn tin riêng của phóng viên, sau khi khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ GTVT kiểm nghiệm chất lượng bê tông tại các trụ T3, T6… Ngoài ra, cơ quan điều tra đang điều tra các nội dung về hồ sơ thiết kế, thi công, kiểm tra, nghiệm thu công trình.

Trước đó, ngày 23/11, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô. Theo đó, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xử lý hư hỏng cầu Sông Lô. Sở Xây dựng phải lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Về nguồn kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất sử dụng nguồn vốn của UDIDECO. Việc sửa chữa phải hoàn thành không muộn hơn tháng 3/2026. Đáng chú ý, các đơn vị từng tham gia xây dựng cầu Sông Lô trước đây gồm đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và thi công, được yêu cầu phối hợp, tham gia theo dõi và giám sát trong suốt quá trình sửa chữa để đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Trụ T3 cầu Sông Lô hư hỏng trơ lõi thép, hoen gỉ