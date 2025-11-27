Thông tin mới nhất về vụ cầu Sông Lô sau khởi tố vụ án

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, qua kiểm tra, thẩm định một số vị trí cọc trụ T3, T6 cầu Sông Lô, cho thấy bản chất hư hỏng của các vị trí cọc giống nhau. Ông Lợi cho hay, cơ bản không có nguyên nhân khách quan, không có hiện tượng xói mòn, không xâm thực (cầu không ở cửa biển, không có hoá chất ảnh hưởng). Nguyên nhân hư hỏng hoàn toàn do quá trình tổ chức thi công, chất lượng bê tông.
Khẳng định này của ông Lợi đã bác bỏ quan điểm của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) - nhà thầu công trình này khi cho rằng cầu hư hỏng là do mưa lũ.
Ngoài ra, ông Lợi cho hay, các mẫu kiểm nghiệm ở phía trên như bệ, thân, trụ, nhịp, dầm cầu… vẫn ổn định. Vì thế, cơ quan chức năng xác định, chỉ sửa chữa cầu Sông Lô, không xây mới.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, dự kiến đầu tháng 12/2025 sẽ thực hiện sửa chữa ngay cho kịp hoàn thành trước mùa mưa theo yêu cầu của tỉnh. Phương án sửa chữa cũng được lên và thẩm tra nhưng không giao cho nhà thầu Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) thực hiện.
Nguồn tin riêng của phóng viên, sau khi khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ GTVT kiểm nghiệm chất lượng bê tông tại các trụ T3, T6… Ngoài ra, cơ quan điều tra đang điều tra các nội dung về hồ sơ thiết kế, thi công, kiểm tra, nghiệm thu công trình.
Trước đó, ngày 23/11, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô. Theo đó, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xử lý hư hỏng cầu Sông Lô. Sở Xây dựng phải lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Về nguồn kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất sử dụng nguồn vốn của UDIDECO. Việc sửa chữa phải hoàn thành không muộn hơn tháng 3/2026. Đáng chú ý, các đơn vị từng tham gia xây dựng cầu Sông Lô trước đây gồm đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và thi công, được yêu cầu phối hợp, tham gia theo dõi và giám sát trong suốt quá trình sửa chữa để đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.
Chuyên gia cầu đường: Sửa cầu không khó nhưng phải đảm bảo an toàn
Các chuyên gia về công trình giao thông cho hay, về kỹ thuật hoàn toàn có thể sửa chữa cầu Sông Lô mà không phải xây dựng cầu mới. Tuy nhiên, biện pháp sửa chữa phải thực hiện đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn.
Một chuyên gia uy tín của Cục Đường bộ, bộ Xây dựng cho rằng, giải pháp sửa chữa là khoan các cọc khoan nhồi rộng ra xung quanh các cọc bị hư hỏng rồi làm bệ móng lớn hơn để “gánh” bệ trụ hiện nay. Chuyên gia này cho rằng, kỹ thuật khó nhất là làm sạch các phần kết cấu không đảm bảo chất lượng ở bệ trụ hiện hữu để đảm bảo bệ trụ mới có thể gắn kết và chịu lực. “Công đoạn này cũng có rủi ro nếu tác động lực lớn khi kết cấu của cọc khoan nhồi và bệ trụ yếu”, chuyên gia này nói và hiến kế: “Phương án khoan xuyên cột trụ ở phần trên bệ trụ rồi cấy sắt, làm bệ trụ phía trên sẽ đảm bảo an toàn hơn trong quá trình thi công”. Để đảm bảo chất lượng sửa chữa tổng thể, chuyên gia này khuyến cáo cần kiểm tra toàn bộ kết cấu của cầu, sự cố ở một cột trụ hay nhiều cột trụ. Ngoài trụ cũng phải kiểm tra các hạng mục khác.
Ông Triệu Khắc Dũng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT nay là Bộ Xây dựng) cũng đồng tình với phương án sửa chữa khoan cọc nhồi mới, rộng ra xung quanh bệ móng cũ để chịu lực thay cho các cọc khoan nhồi đã hỏng hiện nay rồi làm bệ móng mới, để tránh “tụt bệ” cũ.
Về nguyên nhân, ông Dũng nghiêng về khả năng các đơn vị khi thi công cọc khoan nhồi đã gặp lỗi kỹ thuật khi phun vữa để làm cọc. Chuyên gia của Cục Đường bộ nêu trên cũng cho rằng, kết luận sẽ được cơ quan công an điều tra làm rõ nhưng đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính có thể là do đơn vị thi công làm sai kỹ thuật khi phun vữa bê tông, làm bê tông lẫn tạp chất, dẫn đến hỏng kết cấu.