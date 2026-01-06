Hôm nay xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 2 cựu Thiếu tướng liên quan vụ ‘thâu tóm’ đất sân bay Nha Trang

TPO - Sáng nay (6/1), Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 2 cựu Thiếu tướng trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa quản lý. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Từ năm 2015 - 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Viện Kiểm sát cho rằng, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.

Cũng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, hai bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị cáo buộc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".