Nhóm đối tượng chuốc say, hiếp dâm thiếu nữ trong lô cao su

TPO - Lợi dụng mối quan hệ quen biết, nhóm 6 đối tượng ở Đắk Lắk đã lên kế hoạch chuốc bia cho thiếu nữ 15 tuổi say khướt rồi thay nhau hãm hại nạn nhân.

Ngày 5/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bản án nghiêm khắc đối với nhóm đối tượng phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các bị cáo bị tuyên án gồm: Giàng Seo Cao (21 tuổi) 20 năm tù; Dương Văn Hồng (32 tuổi), Lý Seo Vản (38 tuổi), Sùng Văn Phìn (38 tuổi), Giàng Seo Sinh (31 tuổi), cùng mức án 17 năm tù; Vàng Seo Tuyến (17 tuổi), 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, dù có quan hệ tình cảm với em T. (15 tuổi), Tuyến lại nảy sinh ý đồ đen tối. Đối tượng này đã bàn bạc với Cao, Sinh, Vản, Hồng, Phìn lên kế hoạch chuốc say nạn nhân để hãm hại.

Nhóm đối tượng hiếp dâm thiếu nữ phải nhận bản án nghiêm khắc.

Địa điểm nhóm này lựa chọn là khu vực rừng cao su vắng vẻ tại xã Ea Kar. Tại đây, các đối tượng liên tục ép thiếu nữ uống bia đến mức say mềm, không còn khả năng tự vệ. Khi nạn nhân mất đi khả năng kháng cự, nhóm "thú tính" này đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sự việc chỉ dừng lại khi bạn của nạn nhân kịp thời xuất hiện giải cứu. Ngay sau đó, em T. cùng gia đình đã làm đơn tố cáo Tuyến và đồng phạm.