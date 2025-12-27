Sau uống rượu, 4 đối tượng hiếp dâm thiếu nữ

TPO - Chở đến khu vực chòi rẫy vắng người, cả 4 đối tượng khống chế M. rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, điều tra việc em M. (SN 2009, trú thôn Nam Hà, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) bị 4 đối tượng dùng vũ lực thực hiện hành vi "Hiếp dâm".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 22/12, em M. (SN 2012, trú thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Chư A Thai) cùng nhóm người quen nhậu tại một chòi rẫy ở xã Chư A Thai.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an xã Chư A Thai.

Một lúc sau, có hai thanh niên bảo đi mua thuốc lá, M. xin đi cùng. Hai thanh niên này đồng ý và điều khiển xe máy chở theo. Tuy nhiên, khi đến một khu vực chòi rẫy khác vắng người, hai thanh niên xuống xe, kéo M. lên trên chòi rẫy. Cùng lúc này, 2 đối tượng khác cũng theo sau. Sau đó, cả 4 đối tượng khống chế M. rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Qua xác minh, truy vết, lực lượng công an xác định đã được các đối tượng tham gia thực hiện hành vi "Hiếp dâm" em M. gồm: Nay Yôn (SN 2007), Ksor Chiều (SN 2002), Ksor Thuyên (SN 2010), Rmah Thiếu (SN 2010), cùng trú tại Tổ dân phố 12, xã Phú Thiện, Gia Lai.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi khống chế em M để hãm hiếp nạn nhân.