Bắt hai kẻ hiếp dâm bé gái 14 tuổi

TPO - Sau khi rủ uống rượu say, Tr. và P. đã thay phiên nhau hiếp dâm cháu V.L.N.T. (14 tuổi, trú xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.C.Tr (16, trú tại thôn Trung Hải) và N.H.P. (16 tuổi, trú tại thôn Diên Trường, xã Khánh Cường) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào ngày 1/12, N.C.Tr và N.H.P. đã cùng nhau rủ và cho cháu V.L.N.T. (14 tuổi, trú xã Khánh Cường), uống rượu say rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Đến ngày 2/12, người thân của cháu T. đã đến cơ quan Công an để tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Tr. và P.

Một trong 2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành điều tra làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng trên. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Công an Quảng Ngãi khuyến cáo các bậc cha mẹ cần tăng cường việc quản lý, giáo dục con em mình tránh xảy ra các vụ việc tương tự như trên.