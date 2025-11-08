Tạm giữ đối tượng hiếp dâm hai bé gái ở An Giang

TPO - Nảy sinh dục vọng khi thấy bé gái hàng xóm ngồi xem tivi một mình, người đàn ông ở An Giang đã thực hiện hành vi hiếp dâm và đưa tiền cho nạn nhân. Đáng chú ý, toàn bộ vụ việc bị ghi hình và báo công an.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé N.T.K.H. (SN 2014, hàng xóm) đang ngồi xem tivi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định đồi bại. Người này tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé H., sau đó đưa 200.000 đồng cho nạn nhân.

Toàn bộ hành vi của Phúc bị một bé gái sống cùng nhà quay lại và trình báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, người này còn khai từng quan hệ với một bé gái khác tên N. (SN 2012, cùng xóm).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.