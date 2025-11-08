Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ đối tượng hiếp dâm hai bé gái ở An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nảy sinh dục vọng khi thấy bé gái hàng xóm ngồi xem tivi một mình, người đàn ông ở An Giang đã thực hiện hành vi hiếp dâm và đưa tiền cho nạn nhân. Đáng chú ý, toàn bộ vụ việc bị ghi hình và báo công an.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

1000016683-1453.jpg
Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé N.T.K.H. (SN 2014, hàng xóm) đang ngồi xem tivi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định đồi bại. Người này tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé H., sau đó đưa 200.000 đồng cho nạn nhân.

Toàn bộ hành vi của Phúc bị một bé gái sống cùng nhà quay lại và trình báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, người này còn khai từng quan hệ với một bé gái khác tên N. (SN 2012, cùng xóm).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Huy
#An Giang #Hiếp dâm #Tạm giữ #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục