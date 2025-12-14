Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

[CLIP] Camera ghi lại nguyên nhân thi thể không nguyên vẹn trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TPHCM), khi né xe đầu kéo container đang dừng thì bị xe đầu kéo đi cùng chiều cán qua người, tử vong tại chỗ.

Clip: Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc

Ngày 14/12, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13/12, Công an phường Thuận Giao nhận tin báo từ người dân về việc một người tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn nghi do tai nạn giao thông nên nhanh chóng đến hiện trường xác minh.

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, nằm cạnh chiếc xe máy.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai người đàn ông chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng phường Dĩ An đi phường Bình Dương). Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Thuận Giao, người cầm lái phát hiện có xe đầu kéo container gặp sự cố dừng phía trước nên đánh lái qua trái để tiếp tục di chuyển.

Sau khi đánh lái qua trái, xe máy bị xe đầu kéo container lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau va chạm, xe máy và hai người ngã xuống đường, trong đó người điều khiển bị bánh xe đầu kéo container cán qua người tử vong tại chỗ.

Hương Chi
#tai nạn #TPHCM #xe đầu kéo #camera an ninh #đường Mỹ Phước Tân Vạn #tai nạn giao thông #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục