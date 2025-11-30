Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, một người tử vong

Nguyễn Dũng
TPO - Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm đầu xe kéo, nạn nhân tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Đức Anh, TPHCM ùn ứ kéo dài nhiều km.

Đến trưa ngày 30/11, Công an phường Bình Tân phối hợp Công an TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Lê Đức Anh (quận Bình Tân cũ).

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo biển số 65C-110.xx lưu thông trên đường Lê Đức Anh hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc.
Khi đến giao lộ với đường Liên Khu 4-5 (phường Bình Tân), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy biển số 50N2-260.xx do một người đàn ông điều khiển (chưa rõ hướng di chuyển).

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm, nạn nhân tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn ứ kéo dài nhiều km. Danh tính nạn nhân được xác định là ông P.D.P (36 tuổi, ngụ TP.HCM).

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Công an cũng đang trích xuất camera khu vực để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo phản ánh ghi nhận tại khu vực giao lộ Lê Đức Anh – Liên Khu 4-5, đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Nhiều người dân khi di chuyển từ đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa) thường chạy xe máy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để băng qua giao lộ, gây tình trạng lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dù lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn. Thậm chí, ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn, ghi nhận vẫn có nhiều trường hợp xe máy, xe đạp điện tiếp tục đi ngược chiều. Một số người khi thấy hàng rào và lực lượng chức năng lập chốt đã quay đầu đột ngột, khiến xe lưu thông đúng làn phải thắng gấp né tránh, tiềm ẩn rủi ro cao.

Hiện vụ tai nạn tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
