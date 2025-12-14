Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đối tượng trốn cai nghiện bắt buộc dùng hung khí tấn công lực lượng công an

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều giờ cố thủ trong nhà, dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Trương Văn Bắc đã bị Công an TP. Cần Thơ khống chế, bắt giữ an toàn tại phường Long Tuyền vào sáng 12/12.

Ngày 13/12, Công an TP. Cần Thơ cho biết đã khống chế, bắt giữ thành công một đối tượng cố thủ trong nhà, dùng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Long Tuyền.

z7323317469724-cef317a2267ae07139e357e8560660ca-5209.jpg
Đối tượng Bắc đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: CACT.

Trước đó, tối 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng hung khí đe dọa lực lượng chức năng và khóa cửa cố thủ trong nhà.

Qua xác minh, đối tượng là Trương Văn Bắc (SN 1987, trú phường Long Tuyền). Đầu tháng 11/2025, Bắc bị TAND khu vực 2 - Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng nhưng không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 21h ngày 11/12, khi nhận tin báo người dân phát hiện Bắc trở về nhà sau thời gian lẩn trốn, Công an phường Long Tuyền tiến hành vận động, mời đối tượng về trụ sở để thi hành quyết định. Tuy nhiên, Bắc cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991, cùng nơi cư trú) đã có lời nói, hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, Bắc còn dùng dao phóng lợn và chỉa tự chế tấn công lực lượng chức năng, khóa cửa cố thủ trong nhà và liên tục ném gạch đá ra bên ngoài.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo thành lập tổ công tác, triển khai phương án bắt giữ với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh, lực lượng làm nhiệm vụ và chính đối tượng.

Đến khoảng 9h30 ngày 12/12, sau khi bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng đã phá cửa, khống chế và bắt giữ Trương Văn Bắc, đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền để tiếp tục làm việc.

Nhật Huy
#Cần Thơ #chống người thi hành công vụ #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục