Đối tượng trốn cai nghiện bắt buộc dùng hung khí tấn công lực lượng công an

TPO - Sau nhiều giờ cố thủ trong nhà, dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Trương Văn Bắc đã bị Công an TP. Cần Thơ khống chế, bắt giữ an toàn tại phường Long Tuyền vào sáng 12/12.

Ngày 13/12, Công an TP. Cần Thơ cho biết đã khống chế, bắt giữ thành công một đối tượng cố thủ trong nhà, dùng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Long Tuyền.

Đối tượng Bắc đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: CACT.

Trước đó, tối 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng hung khí đe dọa lực lượng chức năng và khóa cửa cố thủ trong nhà.

Qua xác minh, đối tượng là Trương Văn Bắc (SN 1987, trú phường Long Tuyền). Đầu tháng 11/2025, Bắc bị TAND khu vực 2 - Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng nhưng không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 21h ngày 11/12, khi nhận tin báo người dân phát hiện Bắc trở về nhà sau thời gian lẩn trốn, Công an phường Long Tuyền tiến hành vận động, mời đối tượng về trụ sở để thi hành quyết định. Tuy nhiên, Bắc cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991, cùng nơi cư trú) đã có lời nói, hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, Bắc còn dùng dao phóng lợn và chỉa tự chế tấn công lực lượng chức năng, khóa cửa cố thủ trong nhà và liên tục ném gạch đá ra bên ngoài.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo thành lập tổ công tác, triển khai phương án bắt giữ với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh, lực lượng làm nhiệm vụ và chính đối tượng.

Đến khoảng 9h30 ngày 12/12, sau khi bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng đã phá cửa, khống chế và bắt giữ Trương Văn Bắc, đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền để tiếp tục làm việc.