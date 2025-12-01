Bắt giữ người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên 'góp vui' trong đám cưới

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng súng bắn chỉ thiên nhằm tạo ra tiếng pháo nổ để “góp vui” trong đám cưới bạn rồi mang về nhà cất giấu.

Ngày 1/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, trước đó vào khoảng 20h30' ngày 13/11, Trương Văn Bạch đến dự đám cưới tại nhà anh Dương Văn N. (thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Trương Văn Bạch tại cơ quan điều tra.

Đến 21h cùng ngày, Bạch về nhà lấy súng rồi đến đám cưới. Khoảng 30 phút sau, Trương Văn Bạch mang súng ra bắn chỉ thiên 1 phát lên trời tạo như tiếng pháo nổ để “góp vui” cho đám cưới. Sau đó đối tượng mang súng về nhà cất giấu khi thực hiện xong hành vi. Sự việc này cũng khiến nhiều người dân địa phương hoảng loạn.

Đến trưa 19/11, Trương Văn Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố thông báo, rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới vào tối 13/11.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố đầu thú, khai báo về hành vi vi phạm và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.