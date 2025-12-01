Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên 'góp vui' trong đám cưới

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng súng bắn chỉ thiên nhằm tạo ra tiếng pháo nổ để “góp vui” trong đám cưới bạn rồi mang về nhà cất giấu.

Ngày 1/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, trước đó vào khoảng 20h30' ngày 13/11, Trương Văn Bạch đến dự đám cưới tại nhà anh Dương Văn N. (thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

image-32.jpg
Trương Văn Bạch tại cơ quan điều tra.

Đến 21h cùng ngày, Bạch về nhà lấy súng rồi đến đám cưới. Khoảng 30 phút sau, Trương Văn Bạch mang súng ra bắn chỉ thiên 1 phát lên trời tạo như tiếng pháo nổ để “góp vui” cho đám cưới. Sau đó đối tượng mang súng về nhà cất giấu khi thực hiện xong hành vi. Sự việc này cũng khiến nhiều người dân địa phương hoảng loạn.

Đến trưa 19/11, Trương Văn Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố thông báo, rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới vào tối 13/11.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố đầu thú, khai báo về hành vi vi phạm và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Khởi tố #Bắt giữ đối tượng nổ súng “góp vui” trong đám cưới bạn #đám cưới bạn #nổ súng chỉ thiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục