Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi để giao nhận “hàng”, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhằm tránh để lại dấu vết.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công một vụ án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp và 30 gói hêrôin, tổng trọng lượng 185 gam.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Châu Văn Cường (SN 1968, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi và tiếp xúc với các đối tượng nghi liên quan đến ma túy.

Quá trình xác minh cho thấy, Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (SN 1975) và Lô Văn Tuấn (SN 2001), cùng trú xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực huyện Quế Phong (cũ) đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh.

Trong đó, Hiền giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tìm nguồn ma túy từ các đối tượng người Mông ở khu vực biên giới, sau đó giao cho Cường làm đầu mối tiêu thụ. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, thủ đoạn tinh vi.

images2071431-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi để giao nhận “hàng”, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhằm tránh để lại dấu vết. Khi vận chuyển hoặc cất giấu ma túy, chúng không để “hàng” trong khu vực mình quản lý để đối phó, chối bỏ trách nhiệm nếu bị phát hiện.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 3 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin (185 gam) và 1 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
#ma túy #Nghệ An #bắt giữ #đường dây ma túy #công an #hêrôin

Xem thêm

Cùng chuyên mục