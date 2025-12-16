Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Nghệ An

TPO - Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi để giao nhận “hàng”, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhằm tránh để lại dấu vết.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công một vụ án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp và 30 gói hêrôin, tổng trọng lượng 185 gam.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Châu Văn Cường (SN 1968, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi và tiếp xúc với các đối tượng nghi liên quan đến ma túy.

Quá trình xác minh cho thấy, Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (SN 1975) và Lô Văn Tuấn (SN 2001), cùng trú xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực huyện Quế Phong (cũ) đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh.

Trong đó, Hiền giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tìm nguồn ma túy từ các đối tượng người Mông ở khu vực biên giới, sau đó giao cho Cường làm đầu mối tiêu thụ. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi để giao nhận “hàng”, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhằm tránh để lại dấu vết. Khi vận chuyển hoặc cất giấu ma túy, chúng không để “hàng” trong khu vực mình quản lý để đối phó, chối bỏ trách nhiệm nếu bị phát hiện.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 3 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin (185 gam) và 1 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.