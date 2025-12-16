Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kê biên gần 12.000m² đất của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Minh Đức
TPO - Quá trình điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 6 bất động sản đứng tên ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục ATTP với tổng diện tích gần 12.000m², để bảo đảm thi hành án và khắc phục hậu quả.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 44 tỷ đồng trong quá trình tổ chức, điều hành việc thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho doanh nghiệp, cá nhân trong giai đoạn 2018–2024.

screen-shot-2025-12-16-at-110613.png
Bị can Nguyễn Thanh Phong.

Kết luận điều tra cho thấy, trên cương vị Cục trưởng, Nguyễn Thanh Phong không chỉ biết mà còn đồng ý chủ trương cho phép cán bộ, chuyên viên nhận tiền trái quy định. Ông Phong đồng thời thiết lập cơ chế phân chia khoản tiền này theo từng cấp, từng bộ phận.

Theo cơ quan điều tra, 31 chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận tổng cộng gần 94 tỷ đồng trong hơn 6 năm. Riêng Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, trở thành bị can giữ vai trò trung tâm trong đường dây “cấp phép nhanh” tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể, đối với hồ sơ do Trung tâm thẩm xét, ông Phong hưởng từ 2,5–3 triệu đồng/hồ sơ; đối với hồ sơ do các phòng chuyên môn thẩm xét, mức hưởng dao động từ 1–2 triệu đồng/hồ sơ. Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận, người ký nhận phần lớn, còn ông Phong nhận từ 1–1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm nhận từ 1–1,5 triệu đồng/hồ sơ; Phó phòng, Phó giám đốc Trung tâm nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét được chia từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ, tùy vai trò.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên tài sản của ông Nguyễn Thanh Phong gồm, một thửa đất diện tích 100m² tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội) và 5 thửa đất tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trong số này có 2.460m² đất trồng cây lâu năm; 400m² đất ở; 1.900m² đất trồng cây lâu năm; một khu đất rộng 6.700m² gồm đất ở và đất trồng cây; cùng một thửa đất ở khác diện tích 400m².

Cơ quan điều tra xác định, đây là các tài sản có liên quan trực tiếp đến vụ án. Quá trình làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải. Gia đình bị can đã chủ động nộp 781 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, sau đó tiếp tục nộp thêm gần 800 triệu đồng.

Vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Đức
