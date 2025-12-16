Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm án

TPO - Ghi nhận bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và đồng phạm khắc phục hậu quả vụ án, bày tỏ ăn năn, hối lỗi, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho các bị cáo này.

Loạt cựu quan chức được đề nghị giảm án

Sáng 16/12, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ 24 - 30 tháng tù (án sơ thẩm bà Lan bị phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30 - 36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù).

Theo Viện kiểm sát, trong vụ án này các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm có nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành, có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận, tặng bằng khen, giấy khen...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan khóc tại phiên tòa.

Sau xét xử sơ thẩm các bị cáo như Lê Duy Thành, Hoàng Thị Thúy Lan, tiếp tục tác động gia đình để nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả của vụ án, thể hiện sự ăn năn hối lỗi của bản thân.

Ngoài bà Lan và ông Thành, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh từ 18 - 24 tháng tù (ông Hoàng Anh bị tòa sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đều được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo kể gia đình có công, người thân mắc bệnh để xin giảm án

Trước đó, trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả các bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Suốt một ngày xét hỏi, các bị cáo đều trình bày các tình tiết mới như gia đình có công với cách mạng, cha mẹ, vợ con ốm yếu, bản thân một số bị cáo bị bệnh hiểm nghèo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008-2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các Sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ… với tổng số tiền 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại.

Điển hình như bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành mỗi người nhận của Hậu gần 50 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Vọng nhận 2 tỷ đồng, các bị cáo khác nhận mỗi người từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm băng hoại đạo đức cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận, do đó cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.