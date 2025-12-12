Đánh sập đường dây ma túy 1.500 tỷ do trùm truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài

TPO - Một đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với quy trình vận chuyển nhiều tầng lớp, do các đối tượng truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài, đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp nhiều lực lượng triệt phá. Tổng cộng 37 đối tượng bị bắt giữ, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin cùng nhiều vũ khí, phương tiện.

Chiều 12/12, tại trụ sở Công an TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an chủ trì khen thưởng triệt phá chuyên án ma túy 1025C. Chỉ trong ba tháng, đường dây đã giao dịch số tiền lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Số ma túy thu giữ được từ chuyên án.

Lần theo “bóng tối” của đường dây ma túy triệu đô

C04 cho biết, cuối năm 2025, qua nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, C04 phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng cầm đầu là những tên tội phạm ma túy đang bị truy nã quốc tế, điều hành đường dây từ nước ngoài qua mạng xã hội, cấu kết với nhiều mắt xích trong và ngoài nước.

Xác định tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo C04 xác lập Chuyên án 1025C, huy động lực lượng, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2 và lực lượng chức năng nước ngoài triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Hung khí các đối tượng dùng để chống trả

Chỉ sau hơn một tháng, Ban chuyên án dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, xác định rõ vai trò từng mắt xích. Ma túy được cất giấu tại kho bí mật ở nước ngoài, ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới, sau đó đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh cột mốc quốc gia.

Khi vào nội địa, các đối tượng thuê xe tự lái nhận hàng vào rạng sáng, có xe cảnh giới đi trước để kịp thời “cắt đuôi” lực lượng chức năng khi cần thiết. Chúng thuê hai kho lớn tại TPHCM để tập kết, chia nhỏ và phân phối cho các nhóm tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đột kích đồng loạt – bóc gỡ từng tầng mắt xích

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, sáng 10/12/2025, Ban chuyên án chọn một mắt xích quan trọng tại Việt Nam làm điểm đột phá.

Tại kho Ngãi Thắng (TPHCM): bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Tại kho Phạm Thị Giây (TPHCM): bắt 2 đối tượng, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui – loại ma túy mới đang gia tăng trong thời gian gần đây.

Ngay sau đó, 24 tổ công tác khác tại nhiều địa bàn trong và ngoài nước tiếp tục bao vây, bắt giữ các mắt xích còn lại. Tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt tám đối tượng, thu khoảng 38 kg ma túy, nhiều dung dịch và máy móc sản xuất ma túy tổng hợp. Tại Việt Nam, Công an TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long đồng loạt bắt thêm 21 đối tượng, thu giữ súng, đạn, ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ từ chuyên án.

Tổng cộng, chuyên án đã bắt 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài; thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, cùng nhiều vũ khí, phương tiện và thiết bị sản xuất ma túy.

Quá trình xác minh cho thấy trong 3 tháng (7–10/2025), đường dây đã thực hiện giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng – phản ánh quy mô đặc biệt lớn của tổ chức tội phạm này.

C04 cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây. Cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn còn nhiều thách thức, nhưng lực lượng Công an Việt Nam khẳng định quyết tâm cao nhất nhằm bảo vệ sự bình yên của Nhân dân, hướng tới một cộng đồng không ma túy.