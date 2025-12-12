Bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan vụ giết người ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tối 10/12/2025 tại xã Ngọc Thiện, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, danh tính các đối tượng gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975), cùng trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện.

Trước đó khoảng 19h ngày 10/12, ông Giáp Văn M (SN 1965, trú thôn Bùi, xã Ngọc Thiện) đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ. Giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát. Nhóm đối tượng đã trói, đánh, đấm, đá nạn nhân, khiến ông M tử vong. Trong quá trình xảy ra vụ việc, đối tượng Hậu cũng bị thương.

Đối tượng liên quan vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an xã Ngọc Thiện và Công an xã Tân Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra.

Cơ quan Công an đã làm rõ, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 5 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “Giết người”.