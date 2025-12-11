Bắc Ninh thu hồi và hủy hợp đồng hàng trăm căn nhà ở xã hội bán sai đối tượng

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra và thu hồi, hủy hợp đồng hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng, đồng thời cảnh báo tình trạng huy động vốn trái phép tại một số dự án.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ghi nhận phản ánh của cử tri về hiện tượng mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng, có biểu hiện trục lợi.

Đối với các trường hợp phát hiện mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng qua thanh tra, kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với cơ quan liên quan kiên quyết xử lý vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư xoá tên, hủy hợp đồng, thu hồi lại nhà ở.

Theo đó, Dự án khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu nhà ở Bắc Từ Sơn, phường Đồng Nguyên (hủy hợp đồng, thu hồi 54 căn nhà). Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng (hủy hợp đồng, thu hồi 7 căn nhà). Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm (hủy hợp đồng, thu hồi 9 căn nhà).

Ảnh minh họa.

Dự án Khu nhà xã hội dành cho công nhân tại lô CT1, CT2 thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên cũ (hủy 95 hợp đồng); Dự án Khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang cũ (thu hồi 1 căn nhà)...

Ông Hùng cho biết thêm, có thông tin về việc một số tổ chức, cá nhân thực hiện đặt cọc, chọn căn hộ, viết phiếu thu tiền… tại một số dự án nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện mở bán, huy động vốn.

Cụ thể, Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang cũ; Dự án Khu nhà ở xã hội tại đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh cũ; Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh cũ.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nói về hiện tượng mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Để khắc phục hiện tượng mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và công khai, minh bạch các quy trình, quy định về xét duyệt đối tượng, các chế tài trong quản lý nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng nhà ở xã hội, tiến tới toàn bộ quá trình xét duyệt sẽ thực hiện trực tuyến nhằm phòng ngừa tiêu cực.

Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và UBND cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc mua bán nhà ở xã hội trong năm 2026.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục theo dõi, chấn chỉnh, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; nghiêm cấm các hành vi nhận đặt cọc, giữ chỗ, huy động vốn trái pháp luật.