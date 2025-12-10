Sống tại The Queen: Tận hưởng đặc quyền nội đô trong kỷ nguyên 'thời gian là xa xỉ phẩm'

Trong bối cảnh Hà Nội thiếu hụt mạnh nguồn cung căn hộ, những sản phẩm sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích khép kín đang trở thành “hàng sưu tầm” của giới mua ở thật và nhà đầu tư dài hạn. Trước thềm sự kiện khớp căn chính thức giai đoạn 2 của dự án The Queen 360 Giải Phóng, người mua đứng trước cơ hội hưởng “đặc quyền nội đô”, nắm bắt xu hướng này tương đồng với các mô hình “all-in-one urban hub” trên thế giới, nơi cư dân sẵn sàng trả giá cao hơn để ưu tiên chất lượng thời gian sống.​​

Một bước chân chạm trọn tiện ích nội đô

The Queen nằm trên trục Giải Phóng, kết nối trực tiếp với vành đai 2,5, các tuyến huyết mạch Vành đai 2, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, đồng thời hưởng lợi từ ga Giáp Bát định hướng thành ga metro trong tương lai. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống trường quốc tế, bệnh viện tuyến trung ương, trung tâm thương mại, cũng như các công viên quy mô lớn như Yên Sở, Linh Đàm chỉ trong vài phút.​​

The Queen tọa lạc ngay mặt đường Giải Phóng, khu vực trung tâm với mật độ dân cư cao và lợi thế kết nối vành đai 2,5, metro tương lai

Trong quần thể Imperial Plaza hơn 3,6 ha, The Queen là “mảnh ghép cao cấp” với rạp chiếu phim gần 700 ghế, siêu thị Mega khoảng 7.000 m², trường mầm non song ngữ, khu vui chơi, cùng loạt tiện ích riêng như sảnh đón chuẩn 5 sao, bể bơi người lớn và trẻ em, business lounge, gym 4.000 m², thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng. Chị Trần Linh Giang (Tây Hồ), khách đã đặt cọc căn 3 phòng ngủ, cho biết gia đình chọn dự án vì “hầu hết nhu cầu học tập, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe đều gói gọn trong vài phút di chuyển, giảm đáng kể phụ thuộc vào xe cá nhân mỗi ngày”.

View 180 độ: mỗi khoảnh khắc là một dấu ấn

Điểm nhấn của The Queen là 100% căn hộ là căn góc, thiết kế dạng cánh hoa cùng mặt đứng kính Low-E full height, mở ra tầm nhìn panorama khoảng 180 độ ra hồ điều hòa, công viên và skyline Hà Nội. Các hướng căn hộ đa dạng: Đông Nam nhìn công viên hồ Yên Sở, Tây Nam về Linh Đàm, Tây Bắc về cụm hồ Khương Trung Định Công, Bắc và Đông Bắc ngắm trọn “phố hoa” và pháo hoa dịp lễ.

Cấu trúc nhiều logia riêng, cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên và gió trời tràn vào không gian sống, giảm phụ thuộc vào chiếu sáng và điều hòa nhân tạo. Anh Nguyễn Đình Dũng (Hà Đông), khách mua căn 2 phòng ngủ khoảng 82,6 m², chia sẻ cảm giác “đứng ở phòng khách có thể thu trọn thành phố trong tầm mắt, buổi sáng đón nắng, tối ngắm Hà Nội lên đèn, khá tương đồng trải nghiệm ở các căn hộ view skyline tại Singapore hay Bangkok”.

Sky Collection: “mua thêm” thời gian chất lượng

Giai đoạn 2 Sky Collection giới hạn số căn, tập trung dòng 2-3 phòng ngủ diện tích khoảng 72,9-100+ m², trong đó loại 2 phòng ngủ 82,6 m² được xem là sản phẩm chủ lực, phù hợp cả để ở lẫn cho thuê. Giá trung bình khoảng 110 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), kèm ưu đãi tổng giá trị đến khoảng 11% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị trong 18 tháng và thêm chiết khấu cho khách thanh toán sớm hoặc mua theo nhóm.

Với chính sách quà tặng hấp dẫn, sự kiện khớp căn đợt 2 của The Queen đang được kỳ vọng tạo hiệu ứng bùng nổ như đợt ra hàng đầu tiên.

Các gói nâng cấp nội thất Sky Luxe trị giá khoảng 200 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ và 250 triệu đồng cho căn 3 phòng ngủ sử dụng các thương hiệu thiết bị bếp, vệ sinh, khóa, điều hòa uy tín quốc tế, góp phần hoàn thiện “chuẩn sống nội đô” cho tệp khách trung và thượng lưu. Một khách hàng đầu tư cho thuê cho biết: “Nếu so với một số khu mới xa trung tâm, giá The Queen cao hơn nhưng bù lại khả năng lấp đầy và mức thuê kỳ vọng tốt hơn nhờ vị trí và tệp khách chuyên gia quanh khu vực Giải Phóng, Trường Chinh, Thanh Xuân cũ. Về dài hạn, đây là cách để vừa giữ giá trị tài sản, vừa ‘mua thêm’ thời gian di chuyển cho gia đình”

Trong bức tranh toàn cầu, theo các báo cáo về đô thị nén và phát triển TOD của các tổ chức tư vấn bất động sản quốc tế, mô hình nơi cư dân có thể sống, làm việc, giải trí, mua sắm trong một quần thể khép kín, gắn với hệ thống giao thông công cộng đang trở thành chuẩn mực mới tại các thành phố từ Singapore, Seoul đến Hong Kong. Sự xuất hiện của The Queen cho thấy Hà Nội cũng đang đi theo xu hướng này, khi “khoảng cách thời gian” dần trở thành thước đo quan trọng nhất của một dự án cao cấp, bên cạnh vị trí và chất lượng xây dựng