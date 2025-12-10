Hạ tầng thuận lợi, Imperia Holiday Hạ Long thành điểm sáng mới của thị trường căn hộ ven biển

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và dòng khách du lịch quanh năm đang đưa Hạ Long bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường căn hộ. Trong bối cảnh đó, bất động sản ven biển – đặc biệt những dự án sở hữu vị trí trung tâm, kết nối tốt và giá trị khai thác cao – tiếp tục chứng minh sức hút bền vững. Imperia Holiday Hạ Long nổi lên như một trong những lựa chọn đáng chú ý.

Hạ tầng nâng tầm vị thế phố biển

Tại Hạ Long, hệ thống cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn, tuyến Vân Đồn – Móng Cái cùng sân bay Vân Đồn đang tạo nên năng lực kết nối hiếm thấy ở một đô thị biển. Các tuyến giao thông này vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa đưa Hạ Long trở thành điểm đến – điểm trung chuyển – điểm kết nối trong cùng một hành trình.

Cú hích tiếp theo đến từ đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến vận hành từ năm 2028, rút thời gian xuống khoảng 30 phút. Đây được xem là “chặng tăng tốc mới” thúc đẩy dòng khách lớn và mở ra chu kỳ tăng giá mới cho thị trường bất động sản Hạ Long.

Bất động sản ven biển – “tài sản không thay thế”

Tại các đô thị du lịch, bất động sản ven biển luôn giữ vị thế đặc biệt nhờ sự khan hiếm về quỹ đất, khả năng tăng giá bền vững và tiềm năng khai thác lưu trú quanh năm. Khi hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện và xu hướng “living – working – retreating” trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ, giá trị của căn hộ ven biển càng được khẳng định rõ: vừa là nơi an cư chất lượng, vừa là tài sản tích lũy an toàn, đồng thời sở hữu biên độ khai thác tốt từ du lịch bốn mùa.

Trong bối cảnh đó, Imperia Holiday Hạ Long nổi lên như một trong những dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ lợi thế: vị trí gần biển, kết nối thuận tiện, cảnh quan giàu trải nghiệm và hệ tiện ích hướng đến phong cách sống nghỉ dưỡng đô thị. Đây là nền tảng giúp dự án tạo sức hút mạnh ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Căn hộ ven biển hấp dẫn nhà đầu tư tại Hạ Long. Nguồn MIK Group

Imperia Holiday Hạ Long – tâm điểm kết nối, biểu tượng mới của phố biển

Nằm trên trục Hoàng Quốc Việt – tuyến đường huyết mạch của Bãi Cháy – Imperia Holiday Hạ Long sở hữu khả năng kết nối nhanh với các trung tâm giải trí, bến du thuyền, trường học, bệnh viện và hệ thống dịch vụ sầm uất nhất Hạ Long. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới Hải Phòng, Hà Nội và các vùng lân cận chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ thuận tiện kết nối, dự án còn nằm trong lõi du lịch – thương mại với lợi thế tầm nhìn hướng vịnh, không gian thoáng mở và nhịp sống sôi động của một thành phố đón tới 14,6 triệu lượt du khách mỗi năm. Đây chính là “mã gien” tạo nên giá trị khác biệt cho Imperia Holiday Hạ Long: vừa mang tinh thần sống nghỉ dưỡng giữa đô thị, vừa mở ra cơ hội gia tăng tài sản từ những bất động sản hiếm hoi sở hữu vị trí trung tâm ven biển.

Imperia Holiday Hạ Long tọa lạc trên “vị trí vàng” tại Hạ Long. Nguồn MIK Group

Lực hút từ đô thị tăng trưởng mạnh mẽ

Giai đoạn 2026–2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút khoảng 9,77 tỷ USD vốn FDI, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở và lưu trú của lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, các dự án căn hộ sở hữu vị trí trung tâm, giàu tiện ích và khả năng khai thác linh hoạt như Imperia Holiday Hạ Long đang trở thành lựa chọn được quan tâm đặc biệt.

Imperia Holiday Hạ Long - biểu tượng mới của phố biển. Nguồn MIK Group

Cùng với xu hướng phát triển của đô thị biển và quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, các sản phẩm ven biển có vị trí đẹp luôn thể hiện lợi thế tăng trưởng bền vững. Sở hữu ưu thế về vị trí, kết nối và hệ tiện ích đồng bộ, Imperia Holiday Hạ Long đang nổi lên như dự án đáng mong đợi của thị trường, với tiềm năng tăng giá rõ rệt khi hạ tầng và du lịch Hạ Long tiếp tục mở rộng trong những năm tới.