CSGT toàn quốc mở cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết

TPO - Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Lực lượng CSGT mở cao điểm bảo đảm TTATGT, bảo vệ tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng.

Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ Mùng 1 Tết Nguyên đán

Theo Cục CSGT, đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo đúng và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2026.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT phải triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP.HCM và các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ.

Trong lĩnh vực đường bộ, các tổ công tác được yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia và chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Bên cạnh đó, CSGT toàn quốc sẽ tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Theo kế hoạch, từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Cục CSGT cũng yêu cầu siết chặt quản lý phương tiện thủy, thuyền viên và điều kiện an toàn tại cảng bến, tập trung xử lý chở quá vạch mớn nước, vận chuyển hàng nguy hiểm, sử dụng tàu hoán cải không bảo đảm, đặc biệt trên các tuyến khoáng sản, du lịch, lễ hội và hồ thủy điện. Trong lĩnh vực đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp ngành đường sắt, địa phương kiểm tra nghiêm quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn. Đồng thời khắc phục kịp thời lối đi tự mở, đảm bảo vận tải thông suốt, không gián đoạn.

Đợt cao điểm triển khai trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt.

Hóa trang kết hợp công khai xử lý vi phạm

Cục CSGT cho biết, một trong những nội dung quan trọng của đợt cao điểm là tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Đơn vị sẽ triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Mỗi tổ công tác từ 3-5 cán bộ chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cục CSGT yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý tại điểm kiểm soát hoặc tại Trạm CSGT...

Để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV của Đảng và các hoạt động dịp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT tại các địa phương được yêu cầu chủ động nắm chắc thông tin về lịch trình di chuyển của các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khảo sát kỹ các nút giao trọng điểm, khu vực lễ hội, điểm du lịch, những đoạn đường đèo dốc và vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Khi xảy ra ùn tắc, lực lượng phải triển khai phân luồng từ xa, phối hợp ứng trực cả ban đêm tại các điểm nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng khi có yêu cầu tăng cường dẫn đoàn hoặc xử lý tình huống đột xuất.