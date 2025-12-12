Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an vào cuộc vụ mẹ chở con đi cướp bông tai của bé gái 5 tuổi

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà L.T.B.T (SN 1988) cùng con gái L.N.B.A (SN 2016) đi trên xe đạp điện vào khu dân cư. Khi phát hiện một bé gái có bông tai bằng vàng, bà T. dừng lại tiếp cận, tháo đôi bông tai rồi tẩu thoát khiến đứa bé hoảng sợ.

Ngày 12/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết, đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM làm việc với bà L.T.B.T. (SN 1988, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) và L.N.B.A. (SN 2016, con gái của T.) để điều tra hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tối 10/12 Công an xã tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh là bé gái 5 tuổi, bị kẻ gian cướp mất đôi bông tai khi đang chơi trước nhà hàng xóm tại địa chỉ E18/5EA, ấp 56, xã Tân Vĩnh Lộc.

Theo anh Tùng, khoảng 20 giờ ngày 8/12, anh Tùng nghe tiếng con khóc, chạy ra thì thấy hai phụ nữ đi xe đạp điện vừa chạy ngang qua. Bé gái kể lại bị người lạ tháo mất đôi bông tai vàng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp PC02 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, truy xét các nghi phạm.

z7318488388203-439d5fc4632a5eee1893d4051de037a1.jpg
Công an làm việc với bà T.

Đến 13 giờ 30 ngày 11/12, lực lượng chức năng phát hiện L.T.B.T (SN 1988) cùng con gái L.N.B.A (SN 2016) tại phòng trọ số 1, nhà trọ 1C8/2, ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc và mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã thực hiện hành vi cướp đôi bông tai 18K của bé gái vào tối 8/12 và mang đi bán tại tiệm vàng Kim Thành Mẫn.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

z7318488368679-f1711148d9b3b60491762b3f46c8663c.jpg
Công an dựng lại hiện trường vụ án.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không nên cho trẻ đeo trang sức hoặc tháo trang sức khi ra ngoài; Hạn chế để trẻ chơi 1 mình ở nơi công cộng; Lắp đặt camera trước trong và gần nhà để giám sát; Dạy trẻ các kỹ năng khi bị người lạ tiếp cận như lùi lại, la hét, hoặc chạy vào nhà.

Nếu phát hiện đối tượng có hành vi bất thường hãy báo ngay cho công an xã để chủ động phòng ngừa...

Nguyễn Dũng
#cướp tài sản #bông tai #TP.HCM #xã Tân Vĩnh Lộc #trẻ em #bông tai trẻ em #công an #phòng ngừa

Xem thêm

Cùng chuyên mục