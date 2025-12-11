Bắt hai đối tượng ném gạch vào nhà dân trong đêm

Hai đối tượng có hành vi ném gạch vào nhà dân làm vỡ cửa kính đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông tin, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Võ Văn Tài và Nguyễn Thành Chuyến tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị T.T.T.L. (sinh năm 1992, ngụ phường An Phú, TPHCM) và gia đình ông N.T.L. - cha của Nguyễn Thành Chuyến.

Đêm 30/11, sau khi đã uống rượu, nghe Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình, Võ Văn Tài tìm đến nhà chị L. Tại đây, Tài nhặt nhiều viên gạch ném vào cửa kính nhà chị L., lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Một lúc sau, Tài quay lại lần thứ hai, tiếp tục ném gạch và hăm doạ người trong nhà rồi bỏ đi.

Sau đó, Tài và Chuyến tiếp tục đến lần nữa, dùng gạch ném vào nhà chị L. rồi bỏ chạy.

Clip: Diễn biến vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã đưa hai đối tượng về làm việc. Tại đây, cả hai đều khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan CSĐT cho biết, ngoài xử lý hành vi trên, đơn vị này đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Chuyến.