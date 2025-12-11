Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt hai đối tượng ném gạch vào nhà dân trong đêm

Hương Chi
Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai đối tượng có hành vi ném gạch vào nhà dân làm vỡ cửa kính đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông tin, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

an-phu.jpg
Võ Văn Tài và Nguyễn Thành Chuyến tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị T.T.T.L. (sinh năm 1992, ngụ phường An Phú, TPHCM) và gia đình ông N.T.L. - cha của Nguyễn Thành Chuyến.

Đêm 30/11, sau khi đã uống rượu, nghe Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình, Võ Văn Tài tìm đến nhà chị L. Tại đây, Tài nhặt nhiều viên gạch ném vào cửa kính nhà chị L., lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Một lúc sau, Tài quay lại lần thứ hai, tiếp tục ném gạch và hăm doạ người trong nhà rồi bỏ đi.

Sau đó, Tài và Chuyến tiếp tục đến lần nữa, dùng gạch ném vào nhà chị L. rồi bỏ chạy.

Clip: Diễn biến vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã đưa hai đối tượng về làm việc. Tại đây, cả hai đều khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan CSĐT cho biết, ngoài xử lý hành vi trên, đơn vị này đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Chuyến.

Hương Chi
Nguyễn Dũng
#TPHCM #ném gạch #gây rối #bắt giữ #đối tượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục