6 người Việt tháo chạy khỏi 'công ty lừa đảo' ở Campuchia, vượt biên về nước

Đồn Biên phòng Thuận Bình (Tây Ninh) đã xử phạt 6 đối tượng nhập cảnh trái phép sau khi bỏ trốn khỏi công ty lừa đảo tại Campuchia.

screenshot-2025-12-11-152626.png
Các đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: BP

Sáng 11/12, Đồn Biên phòng Thuận Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) thông báo vừa lập biên bản xử lý 6 công dân Việt Nam. Nhóm người này bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 10/12, tổ công tác tuần tra tại khu vực mốc 197+300m thuộc ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành. Tại đây, lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an địa phương phát hiện 6 người có dấu hiệu khả nghi nên đưa về đồn làm việc.

Danh tính nhóm người gồm: V.N.T (32 tuổi, Kiên Giang), L.M.T (41 tuổi, Cần Thơ), L.T.P (35 tuổi, An Giang). Những người còn lại là N.V.P (16 tuổi, Đồng Nai), P.V.P (24 tuổi, Bình Định) và N.T.H.N (23 tuổi, Tây Ninh).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Đồn Biên phòng Thuận Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 6 người với lỗi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh các hoạt động liên quan đến việc qua lại biên giới của nhóm đối tượng này. Đồng thời, lực lượng biên phòng sẽ tăng cường tuần tra để ngăn chặn các trường hợp tương tự.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/6-nguoi-viet-thao-chay-khoi-cong-ty-lua-dao-o-campuchia-vuot-bien-ve-nuoc-2471499.html

Theo Vietnamnet
