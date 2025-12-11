Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam nói 'hổ thẹn vì sai phạm'

TPO - Được HĐXX cho nói lời sau cùng tại phiên tòa, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM là bị cáo Lê Hoài Nam nói “vô cùng hối hận, hổ thẹn vì sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành”. Các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ân hận về việc làm sai trái và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 11/12, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bước vào phần nghị án.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

HĐXX cho biết, bản án sẽ được tuyên vào lúc 9h sáng mai 12/12.

Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo đã được cho nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn cảm ơn các cơ quan tố tụng đã đối xử nhân văn với bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo nhận thức sâu sắc về những thiếu sót, chỉ ra cho bị cáo những sai phạm bị xử lý hình sự.

“Trước khi diễn ra phiên tòa, bị cáo đã rất lúng túng, lo lắng, thậm chí không biết liệu những điều trình bày của mình có được HĐXX, Viện Kiểm sát xem xét không. Những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua đã giải tỏa cho bị cáo những lo lắng đó, giúp cho bị cáo nhận thức và thật tâm nhìn nhận những sai phạm của mình” – Bị cáo Lê Hồng Sơn nói.

Thừa nhận tội danh và trách nhiệm của bản thân trong vụ án, ông Sơn nói điều đau xót, ân hận nhất của ông là vụ án không chỉ để lại hậu quả về vật chất mà mà còn ảnh hưởng đến dư luận xã hội, uy tín ngành giáo dục TPHCM nói chung và nhân viên Sở GD&ĐT nói riêng.

Ông Lê Hồng Sơn và ông Lê Hoài Nam tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

“Cho phép bị cáo được bày tỏ lời xin lỗi đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã tín nhiệm bị cáo. Bị cáo đã có ba nhiệm kỳ là Thành ủy viên (2010-2025); được nhận dân tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND hai nhiệm kỳ; là ủy viên UBND TPHCM từ năm 2011-2021. Cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp về những thiếu sót, chưa hoàn thành nhiệm vụ và sự tin cậy của lãnh đạo các cấp cùng Nhân dân Thành phố” – Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn bày tỏ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hoài Nam - cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cảm ơn các cơ quan tố tụng đã tạo điều kiện cho ông trình bày quan điểm, nhận ra sai sót, sai phạm của mình trong việc thực hiện các gói thầu giáo dục tại thành phố.

“Cảm ơn anh Lê Hồng Sơn đã có lời nói thêm cho bị cáo và các đồng nghiệp. Bị cáo cảm thấy vô cùng hối hận, hổ thẹn vì sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Trong suốt thời gian qua, bị cáo ray rứt, ăn năn. Những vi phạm này không thể nào lấy lại được uy tín, danh dự của mình. Mong HĐXX khoan hồng để bị cáo đóng góp cho xã hội” – Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam nói.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nói lời sau cùng cũng bày tỏ ăn năn, hối cãi và mong HĐXX xem xét bản án thấu tình đạt lý, xem xét giảm nhẹ tối đa mức án nhằm giúp các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm cả 16 bị cáo đã phạm tội.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát bảo lưu đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo, cùng tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) 8 - 9 năm tù.

Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Ông Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.

Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) 2 năm 6 tháng - 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng GD&ĐT quận 5) 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.

Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 - 8 năm tù.

Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) 4 - 5 năm tù.

Tạ Hải Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ cao) 3 - 4 năm tù.

Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) 5 - 6 năm tù.

Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) 6 - 7 năm tù.

Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình) 3 - 4 năm tù.

Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) 3 - 4 năm tù.

Hồ Tấn Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 - 3 năm tù.

Nguyễn Minh Tâm (Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 3 năm tù, cho hưởng án treo.