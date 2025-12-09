Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM hầu tòa trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt tại TPHCM trong vụ án thứ 6. Trong phiên tòa này có mặt Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn.

Sáng nay (9/12), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo tại phiên tòa sáng nay 9/12. Ảnh: Tân Châu

Phiên tòa này tiếp tục xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn. Nữ bị cáo này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can và đang bị truy nã. HĐXX quyết định triệu tập 6 luật sư thuộc hai Đoàn luật sư TP Hà Nội và TPHCM bào chữa cho bị cáo Nhàn.

Phiên tòa do thẩm phán TAND TPHCM Nguyễn Minh Châu làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Nguyễn Văn Hậu và Trương Công Huấn (dự khuyết). Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các Kiểm sát viên Trần Thị Liên, Phạm Văn Hiền.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 9/12. Ảnh: Tân Châu

Trong vụ án này, HĐXX xác định UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM, Sở Y tế TPHCM và 63 bệnh viện, cá nhân và công ty là "Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan". Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng nhiều trường học, phòng văn hóa – xã hội nhiều xã, phường là bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 9/12. Ảnh: Tân Châu

Viện Kiểm sát truy tố bà Nhàn và các bị cáo với cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực, gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” để tham gia đấu thầu (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường) nhằm thực hiện các hành vì thông thầu, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng các gói thầu.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn (áo trắng) tại phiên tòa sáng nay 9/12. Ảnh: Tân Châu

Tại TPHCM, bà Nhàn ủy quyền và phân công thuộc cấp sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu và không đảm bảo công bằng minh bạch. Từ hành vi gian dối đó, Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty AIC trúng 94 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu gây thiệt hại với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại là 145 tỷ đồng.

Đầu giờ xét xử, báo chí được tác nghiệp trực tiếp tại phòng xử án, sau 10 phút thì theo dõi phiên xét xử qua màn hình. Ảnh: Tân Châu.

Bị cáo Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng của Công ty AIC) được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm tổng giám đốc với vai trò “quân xanh” tham gia dự thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu trên cả nước. Bà Tích đại diện Công ty Mopha tham gia dự thầu 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của Công ty Mopha đã được nhân viên Công ty AIC lập sẵn, trong đó có nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao nhằm để bị loại và giúp cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước trên 5 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Mopha ký 36 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó báo giá thiết bị của Công ty AIC thấp nhất, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách 1,9 đồng. Bà Tích phải chịu trách nhiệm thiệt hại của 38 gói thầu với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM), được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế. Ông Tấn sử dụng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa để đưa vào hồ sơ tham gia dự thầu, cùng đại diện các công ty quân xanh trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu.

Ông Tấn đại diện Công ty AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu... của 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu gây thiệt hại tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 6 luật sư bào chữa. Trong ảnh: các luật sư tham gia phiên tòa sáng 6/12. Ảnh: Tân Châu.

Bị cáo Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình) đại diện cho Công ty Phú Bình ký hợp đồng tư vấn, ký hồ sơ mời thầu, ký báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu có sử dụng nhân viên Công ty AIC ký với tư cách thành viên Công ty Phú Bình tại 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT TPHCM và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Ông Hiệp giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ) đại diện Công ty Tây Nam Bộ ký hợp đồng thẩm định giá, ký Chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng GD&ĐT Quận 5 làm chủ đầu tư, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại số tiền 4,2 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Phương Nga (Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) với tư cách là người đại diện chủ đầu tư - Tổ trưởng tổ thẩm tra kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ năm 2012. Bà Nga đã ký các tờ trình để nghị Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu; ký tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu…

Bà Nga cũng không tổ chức cho các tổ chuyên gia đấu thầu hoạt động; không tổ chức nghiệm thu và thanh toán đúng quy định; thanh toán gói thầu khi chưa tiến hành nghiệm thu... tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 763 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 9/12. Ảnh: Tân Châu

Ngoài vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã bị kết án trong 5 vụ án khác. Năm 2023, nữ bị cáo này đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ngoài ra, bà Nhàn còn bị tuyên phạt các mức án từ 10 năm đến 24 năm tù trong 4 vụ án còn lại.