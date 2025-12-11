Tiểu thương buôn sầu riêng thua lỗ liền 'lập kế' lừa tiền của người nước ngoài

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cần tiền trả nợ sau khi buôn sầu riêng sang Trung Quốc bị thua lỗ, bị cáo Nại Văn Vũ lừa hợp tác kinh doanh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người nước ngoài.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nại Văn Vũ (SN 1992, ở xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Nại Văn Vũ làm nghề kinh doanh tự do, bán sầu riêng sang Trung Quốc nhưng bị thua lỗ.

screen-shot-2025-12-11-at-182754.png
Bị cáo Nại Văn Vũ.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Vũ quen biết anh Liu ZhengGeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc). Hai người thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau qua ứng dụng mạng xã hội WeChat.

Quá trình nói chuyện, Vũ biết anh Liu đang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Liu để trả nợ.

Để bị hại tin tưởng, Vũ giới thiệu bản thân làm trong ngành xuất, nhập khẩu chuyên nhập thực phẩm đông lạnh từ châu Âu về Việt Nam rồi xuất sang Trung Quốc. Thực tế, Vũ chỉ mua hàng đông lạnh từ các kho tại Mê Linh (Hà Nội) để bán cho các đầu mối tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 7/4/2023, anh Liu sang Việt Nam gặp Vũ để thỏa thuận đầu tư. Vũ nói với anh Liu về việc đầu tư kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đông lạnh có nhu cầu lớn tại thị trường Việt Nam thu lợi nhuận cao, đồng thời đưa anh Liu đi thăm các kho hàng đông lạnh mà Vũ thường xuyên mua hàng ở khu vực Mê Linh, Hà Nội.

Cùng tháng đó, hai bên nhất phương thức hợp tác, anh Liu và Vũ ký văn bản có nội dung “anh Liu ZhenGang và Vũ cùng góp vốn để kinh doanh mặt hàng đông lạnh. Tổng số vốn góp là 200.000 Nhân dân tệ. Vũ góp 20% số tiền, anh Liu ZhenGang góp 80% số tiền là 160.000 Nhân dân tệ. Vũ sẽ là người nhập các nguồn hàng đông lạnh, tìm khách để bán; lợi nhuận sẽ chia theo tỉ lệ anh Liu ZhenGang hưởng 68%, Vũ hưởng 32%...”

Sau khi ký văn bản, anh Liu đã 4 lần chuyền tiền cho Vũ với tổng số 200.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 650 triệu đồng để đặt cọc mua các lô hàng thực phẩm đông lạnh, song bị Vũ chiếm đoạt.

