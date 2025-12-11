Chủ quán hát lĩnh 9 năm tù vì 'mua' thiếu nữ về bắt mặc gợi cảm rót bia cho khách

TPO - Để thu hút khách đến quán hát, bị cáo Nguyễn Văn Lâm cùng đồng phạm "mua" các cô gái đến rót bia, chọn bài, người nào xấu không có ngoại hình ưa nhìn thì bị Lâm bán cho quán khác.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, ở xã Tam Dương, Phú Thọ) 7 năm tù về tội “Mua bán người” và 9 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hợp 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2021, Nguyễn Văn Lâm mở quán karaoke New World ở thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, Phú Thọ, sau đó thuê Trịnh Thị Như (SN 2001, ở xã Tiên Minh, Hải Phòng) cùng Trần Đại Ka (SN 1999, ở xã Nam Đàn, Nghệ An) làm quản lý.

Để tăng số lượng khách đến hát, Lâm và Ka đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, thuê hoặc mua các phụ nữ trẻ về làm nhân viên.

Các bị cáo cho những nhân viên nữ này ăn mặc gợi cảm phục vụ rót bia, chọn bài cho khách tại các phòng hát. Do một số nhân viên có hình thức xấu hoặc không được khách chọn hát cùng nên Lâm, Ka và Như đã bán các nhân viên này cho quán karaoke của Nguyễn Đình Tỵ (SN 1977, ở xã Vân Côn, Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Văn Lâm

Vào năm 2023, Lâm và Ka mua chị L. (SN 2000, ở một tỉnh Tây Bắc) với giá 20 triệu đồng, từ một người không quen biết. Nhóm này sau đó bắt chị L. làm nhân viên trong quán nhưng chị L. không có khách chọn hát cùng, Lâm chỉ đạo bán cho quán khác. Đối tượng Nguyễn Đình Tỵ liên hệ và mua chị L. với giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 5/2023, Lâm và Ka còn mua chị N. (SN 2007, ở Tây Nguyên) từ một người không quen biết với giá 18 triệu đồng. Tuy nhiên, thấy chị N. có ngoại hình không ưa nhìn, Lâm và Ka lại đưa thiếu nữ đến quán của Tỵ, bán giá 19 triệu đồng. Thời điểm này, N. mới 15 năm 11 tháng tuổi.

Tháng 4/2025, TAND TP Hà Nội đã phạt Nguyễn Đình Tỵ 22 năm tù; Trần Đại Ka 16 năm tù và Trịnh Thị Như 6 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Riêng Nguyễn Văn Lâm bỏ trốn, đến tháng 5/2025 bị bắt nên chịu xét xử riêng.