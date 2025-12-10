Năm 2025, hàng trăm bị cáo phạm tội tham nhũng đã bị xét xử tại Hà Nội

TPO - Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử tại TAND hai cấp TP Hà Nội.

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2025, TAND hai cấp TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử.

Về án hình sự, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 8.709 vụ/18.648 bị cáo, giải quyết 8.670 vụ/18.380 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,55%.

Trong đó, TAND khu vực thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 6.454 vụ/13.296 bị cáo, giải quyết 6.442 vụ/13.246 bị cáo; TAND TP Hà Nội thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.066 vụ/3.553 bị cáo, giải quyết 1.044 vụ/3.346 bị cáo - thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 1.189 vụ/1.799 bị cáo, giải quyết 1.184 vụ/1.788 bị cáo.

Kết quả một số loại án được dư luận xã hội quan tâm cụ thể như: Tội phạm tham nhũng thụ lý 141 vụ/403 bị cáo, giải quyết xét xử 131 vụ/348 bị cáo; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thụ lý 664 vụ/984 bị cáo, giải quyết xét xử 589 vụ/862 bị cáo, đáng lưu ý việc lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều, phức tạp, thủ đoạn tinh vi, phạm vi rộng với số bị hại lớn;

Tội phạm về ma túy tình hình luôn diễn biến hết sức phức tạp, đây là một trong các nhóm tội chiếm tỷ lệ giải quyết lớn nhất. Thụ lý 2.403 vụ/3.977 bị cáo, giải quyết xét xử 2.388 vụ/3.898 bị cáo; tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen” thụ lý, giải quyết 26 vụ/105 bị cáo về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong khi đó, tội phạm mại dâm thụ lý 120 vụ/158 bị cáo, giải quyết 119 vụ/157 bị cáo; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thụ lý 130 vụ/145 bị cáo, giải quyết 129 vụ/143 bị cáo; tội phạm mua bán người thụ lý 08 vụ/43 bị cáo, giải quyết 07 vụ/40 bị cáo.

Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Giải quyết 100% các vụ án thuộc diện theo dõi

Đặc biệt, TAND TP Hà Nội đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Tiêu biểu như vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh; vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bình Thuận; vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Công ty AIC đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo khác.

Hay như vụ án “Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi;...” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng trước các kết quả của ngành Tòa án trong năm 2025.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá trong hai nhiệm kỳ vừa qua, TAND hai cấp TP Hà Nội đã rút ra những bài học quý báu góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời chỉ ra những lằn ranh đỏ về luật pháp, giải quyết bức xúc của nhân dân, của xã hội; góp phần đưa Hà Nội phát triển, văn minh, hiện đại, không có lực cản.

“Với những mục tiêu và lộ trình mới của thành phố, rất mong đồng chí Chánh án TAND Tối cao sẽ góp sức cùng Thủ đô Hà Nội và hi vọng khối nội chính của Hà Nội, trong đó có Tòa án TP Hà Nội sẽ tiếp tục là gương điển hình để đóng góp xây dựng Thủ đô…”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nói.