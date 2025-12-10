Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế điều khiển xe tải cán chết người sau khi tông nạn nhân nằm bất động

Hương Chi
TPO - Xe tải chạy tốc độ cao, tông trúng người đàn ông đi bộ. Khi nạn nhân nằm bất động trên đường, xe tải tiếp tục cán qua người một lần nữa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ tài xế Đ.V.N (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9/12, tài xế Đ.V.N điều khiển xe tải 60C-536.58, lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai), xe tải va chạm với ông P.V.Đ. (66 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang đi bộ qua đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của một xe ô tô lưu thông trên đường ghi lại cho thấy, xe tải chạy tốc độ cao, tông trúng người đàn ông đi bộ. Khi người này nằm bất động trên đường, chiếc xe tải dừng lại, sau đó xe tải tiếp tục cán qua người nạn nhân. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi bộ tử vong tại chỗ.

tai-nan.png
Xe tải cán qua người nạn nhân đang nằm bất động trên đường

Chứng kiến vụ tai nạn kể trên, người tham gia giao thông trên đường vào thời điểm đó đã hết sức phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế xe tải để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi
#tai nạn #xe tải #đồng nai #người đi bộ #tai nạn giao thông #điều tra #tử vong

