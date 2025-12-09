Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Một buổi sáng, 2 người tử vong bất thường trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/12, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra hai trường hợp tử vong khi đang di chuyển trên cùng tuyến đường, bước đầu được nghi do nguyên nhân bệnh lý.

Khoảng hơn 5 giờ sáng, tại dốc cầu Bình Lợi (đường Phạm Văn Đồng), người dân nghe tiếng động mạnh và phát hiện ông T.V.H (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An) nằm bất động cạnh xe đạp. Khi kiểm tra, ông H. đã tử vong.

z7307178891678-f924bd37efcdaa8f55cbcf529d5008bf.jpg
Lực lượng chức năng có mặt làm việc tại hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe đạp. Người thân cho biết ông H. có thói quen dậy sớm đạp xe tập thể dục suốt gần 10 năm qua và sáng nay không may gặp nạn.

Một người dân sống gần khu vực cho hay khi đến kiểm tra, ông H. đã ngưng tim. Bên ngoài nạn nhân chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, nên nghi ngờ có thể ông H. bị đột quỵ.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực cầu Bình Lợi và đường Phạm Văn Đồng bị ùn ứ.

Chỉ vài giờ sau, một người đàn ông 33 tuổi được phát hiện gục đầu trên xe máy dựng ở vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, gần giao lộ đường số 9 (phường Hiệp Bình).

Người dân kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong nên nhanh chóng báo với chính quyền địa phương.

z7308144437020-7876a971ee41dca09bc6d19520e58a3f.jpg
Người đàn ông tử vong trong tư thế gục đầu trên xe máy đậu trên vỉa hè.

Công an phường Hiệp Bình sau đó đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ nguyên nhân. Người nhà cho biết nạn nhân có tiền sử bệnh hen suyễn.

Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Dũng
